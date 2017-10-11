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В Екатеринбурге мошенницы украли у пожилой пары 50 тысяч рублей

В Екатеринбурге мошенницы украли у пожилой пары 50 тысяч рублей
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Женщины представились сотрудницами совета ветеранов и обещали "повысить пенсию".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Сегодня в редакцию "Нашей Газеты" обратилась местная жительница Эльвира С., которая рассказала, что ее пожилых родителей ограбили.

Утром четверга пенсионеры возвращались из больницы и по пути домой к ним подошли две женщины, которые представились сотрудницами совета ветеранов.

– Моя мама всю жизнь преподавала в СИНХе. Мошенницы знали ее имя и сказали что они из вуза, и хотят предложить повысить пенсию и сделать бесплатно ремонт. Родители плохо видят, и мама даже приняла одну из них за свою старую знакомую с работы. Так они и попали в квартиру, – рассказала дочь потерпевших.

Мошенницы не просили отдать им какую-либо сумму, но сказали, что для заключения договора им нужно удостоверится в наличии у пенсионеров денег. Чем больше – тем лучше. Пенсионерка достала 50 тысяч рублей, подписала бумаги и убрала деньги обратно.

После этого пенсионеры и одна из женщин вышла из комнаты, но одна осталась. После того как они ушли, пара обнаружила пропажу.

Эльвира рассказала, что все произошло в 10 часов утра, и что ее отец пошел писать заявление в полицию.

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Олег Галимов, 12.10.2017, 17:17
Тэги: Криминал, Происшествия
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