В Екатеринбурге в пожаре погиб хозяин частного дома

16+ Фото: служба спасения "СОВА"

Пламя мгновенно охватило двухэтажное здание. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017 Минувшим вечером в Екатеринбурге дотла сгорел частный дом на улице Коммунальная. Пламя мгновенно охватило двухэтажное здание, а общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщили в МЧС. фото: служба спасения "СОВА" – На первом этаже был обнаружен мужчина. Ожогов он не получил, но находился без сознания. Спасти его не удалось, – рассказали в службе спасения "СОВА". Тушить пожар выезжали 7 машин МЧС и 30 человек личного состава. фото: служба спасения "СОВА" Сообщение о ЧП поступило 20.09, в 21.19 огонь был потушен. На место прибыли полицейские и следователи. Причина пожара устанавливается.

Также не исключено, что в горящем доме могла остаться жена погибшего хозяина. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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