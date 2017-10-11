В Екатеринбурге в пожаре погиб хозяин частного дома

Пламя мгновенно охватило двухэтажное здание.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017
Минувшим вечером в Екатеринбурге дотла сгорел частный дом на улице Коммунальная. Пламя мгновенно охватило двухэтажное здание, а общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщили в МЧС.
фото: служба спасения "СОВА"
– На первом этаже был обнаружен мужчина. Ожогов он не получил, но находился без сознания. Спасти его не удалось, – рассказали в службе спасения "СОВА".
Тушить пожар выезжали 7 машин МЧС и 30 человек личного состава.
фото: служба спасения "СОВА"
Сообщение о ЧП поступило 20.09, в 21.19 огонь был потушен. На место прибыли полицейские и следователи.
- Причина пожара устанавливается.
- Также не исключено, что в горящем доме могла остаться жена погибшего хозяина.
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