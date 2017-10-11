В Свердловской области начался суд над владельцами собак, которые до смерти загрызли девочку

Дворняги были без поводков и намордников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Следственный комитет Свердловской области передал в суд уголовное дело в отношении жителей деревни Пальмино Эдуарда Канифина и Александра Фомина, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 7 февраля этого года две собаки без поводка и намордников до смерти загрызли 7-летнюю девочку Полину, которая играла на детской площадке.

Владельцы собак не признавали свою вину, но установить причастность дворняг к смерти ребенка удалось благодаря анализу ДНК. После этого обеих собак задушили.

Сейчас владельцы собак находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело в Тавдинский районный суд, который уже приступил к его рассмотрению.

Мужчинам предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что НАША делала интервью с матерью погибшей Полины.

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