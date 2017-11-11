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Неработающего екатеринбуржца задержали в Москве после того, как он ранил в живот местного жителя

Неработающего екатеринбуржца задержали в Москве после того, как он ранил в живот местного жителя
16+
Фото: pixabay.com
Его нашли на улице спустя сутки после трагедии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

Сотрудники московской полиции задержали 44-летнего мужчину из Екатеринбурга, который с ножом напал на человека в магазине на юго-востоке Москвы, сообщает Рен-ТВ.
 
Преступление произошло 10 ноября поздно вечером в магазине на Первой Дубровской улице. Уралец поссорился с 39-летним покупателем и напал на него.
 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, пострадавший был госпитализирован с ранением живота в одну из столичных больниц.
 
Как пишет е1, нападавшего нашли только вчера, 11 числа, на той же Первой Дубровской улице, и задержали. Им оказался 34-летний екатеринбуржец, который нигде не работает.

– Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – уточнили в в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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Марина Подкорытова, 12.11.2017, 16:04
Тэги: Происшествия
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