Неработающего екатеринбуржца задержали в Москве после того, как он ранил в живот местного жителя

Его нашли на улице спустя сутки после трагедии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

Сотрудники московской полиции задержали 44-летнего мужчину из Екатеринбурга, который с ножом напал на человека в магазине на юго-востоке Москвы, сообщает Рен-ТВ.

Преступление произошло 10 ноября поздно вечером в магазине на Первой Дубровской улице. Уралец поссорился с 39-летним покупателем и напал на него.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, пострадавший был госпитализирован с ранением живота в одну из столичных больниц.

Как пишет е1, нападавшего нашли только вчера, 11 числа, на той же Первой Дубровской улице, и задержали. Им оказался 34-летний екатеринбуржец, который нигде не работает.