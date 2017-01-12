Эксперты установили причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой

Суд 13 января изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве – бывшему мужу Дарьи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Вскрытие тела убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой показало, что женщина умерла от удушения, сообщает агентство «Между строк» сегодня, 13 января.

Тагильчанка Дарья Зембицкая умерла от удушения

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Дарья Зембицкая погибла от асфиксии. Официальные результаты экспертизы будут известны только через месяц.

Сегодня, 13 января, в 14.00 часов состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения подозреваемому в убийстве – бывшему мужу Дарьи Сергею Какшину. Мужчина признался в преступлении и показал полицейским место, где он закопал Дарью в сугроб. Защищать Сергея в суде будет государственный адвокат.

В убийстве подозревается бывший муж

Тело матери двух детей нашли 12 января. По предварительной информации, утром 9 января Дарья вышла во двор, где между ней и Сергеем произошла ссора на почве ревности. Мужчина начал бить бывшую жену, затем посадил ее в свою машину и отвез на Серебрянский тракт, где оставил в сугробе. В какой момент наступила гибель женщины, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Дарья была еще жива, когда бывший муж закапывал ее в снег.

У молодой матери остались два сына 5 и 6 лет.

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