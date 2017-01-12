К чему приводит ревность: в Полевском муж зарезал мать двоих детей

Преступник нанес женщине два ножевых ранения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Любовника не нашел, но все равно решил убить

Как сообщил источник E1.ru, 12 января 2017 года, в микрорайоне Зеленый бор произошло убийство. В 10 утра убийца отпросился с работы, якобы открыть дверь жене, которая не может попасть домой. На самом деле, он хотел поймать супругу с любовником, так как подозревал ее в неверности. В итоге любовника мужчина не застал, но жену все равно зарезал. Труп был обнаружен в 11 утра.

Известно, что женщина получила два смертельных ножевых ранения.

Преступника до сих пор не удалось найти. Также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На данный момент, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения супруга погибшей.

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