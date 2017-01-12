Полицейские Верхней Салды задержали квартирного вора

Ему грозит шесть лет лишения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
В Верхней Салде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж. На след предполагаемого преступника удалось выйти при помощи нескольких человек, которые пострадали от рук злоумышленника.
Кражи были совершены при одинаковых обстоятельствах
Подозреваемым оказался 28-летний местный житель. Мужчина работал по одной и той же схеме: проникал в жилье через незапертую входную дверь и пока хозяева не видели, забирал ценное имущество, которое находилось в прихожей. Преступника интересовали только деньги или банковские карты. Сумки, одежду, которые опустошал в поисках ценностей, выбрасывал либо оставлял в подъезде дома на лестничной клетке или за батареями.
- Как известно, мужчина признался в кражах и сообщил, что это единственный источник его дохода.
- Так как, с 17 лет подозреваемый был судим пять раз, на работу его не принимали.
- В отношении мужчины возбуждено пять уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно «Кража с проникновением в жилище».
- Если вы пострадали от рук этого человека, то следует обратиться в правоохранительные органы либо по телефону (34345) 2-46-65 или по «02».