Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность

Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
В селе Черкашино, которое находится под Пышмой, будут судить мужчину, уговорившего своего несовершеннолетнего родственника совершить преступление, а именно украсть продукты и спиртное из местной столовой. Инцидент произошел в последние дни 2016 года.
По данным ГУ МВД по Свердловской области, 17-летний житель села Черемыша отправился погостить в соседнее село к своему 27-летнему родственнику. В ночное время мужчина предложил молодому человеку прогуляться по селу. Зная, что гость еще не достиг совершеннолетия, преступнику пришла идея отправиться к зданию столовой и совершить кражу.
После того, как парень согласился, он и его приятель украли бутылку водки и продукты из холодильника. Вскоре о преступлении стало известно правоохранительным органам.
- Сейчас подростку грозит до 5 лет лишения свободы.
- А его родственнику за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность также грозит до 5 лет тюрьмы.