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Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность

Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В селе Черкашино, которое находится под Пышмой, будут судить мужчину, уговорившего своего несовершеннолетнего родственника совершить преступление, а именно украсть продукты и спиртное из местной столовой. Инцидент произошел в последние дни 2016 года. 
 
По данным ГУ МВД по Свердловской области, 17-летний житель села Черемыша отправился погостить в соседнее село к своему 27-летнему родственнику. В ночное время мужчина предложил молодому человеку прогуляться по селу. Зная, что гость еще не достиг совершеннолетия, преступнику пришла идея отправиться к зданию столовой и совершить кражу. 
 
После того, как парень согласился, он и его приятель украли бутылку водки и продукты из холодильника. Вскоре о преступлении стало известно правоохранительным органам.  
  • Сейчас подростку грозит до 5 лет лишения свободы. 
  • А его родственнику за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность также грозит до 5 лет тюрьмы. 
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Анастасия Якина, 13.01.2017, 20:29
Тэги: Криминал, Происшествия
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