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В Екатеринбурге пьяные бездомные сожгли чужой дом

В Екатеринбурге пьяные бездомные сожгли чужой дом
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Бездомные мужчина и женщина доставлены в отдел полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге на улице Тагильской сгорел частный дом, сообщили в областном управлении МЧС 13 марта.
 
Сообщение о пожаре поступило в половине 10 вечера: на площади 60 квадратных метров горел жилой дом в частном секторе. На место происшествия выезжали семь пожарных и две спецмашины, открытый огонь ликвидировали в течение 40 минут, полностью пожар был потушен к полуночи. 
 
В службе спасения «Сова» сообщили, что дом сгорел из-за бездомных – по словам соседей, они забрались в дом пьяными и перетопили печь. Хозяева дома не живут в нем уже больше 10 лет. 
 
в екатеринбурге на тагильской сгорел частный дом
 
в екатеринбурге на тагильской сгорел частный дом
 
в екатеринбурге на тагильской сгорел частный дом
  • Полицейские доставили в отдел предполагаемых виновников пожара – бездомных мужчину и женщину. Оба были сильно пьяны. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Маша Шмурыгина, 13.03.2017, 11:42
Тэги: Фото, Пожар
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