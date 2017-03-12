В Екатеринбурге пьяные бездомные сожгли чужой дом

Бездомные мужчина и женщина доставлены в отдел полиции.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
В Екатеринбурге на улице Тагильской сгорел частный дом, сообщили в областном управлении МЧС 13 марта.
Сообщение о пожаре поступило в половине 10 вечера: на площади 60 квадратных метров горел жилой дом в частном секторе. На место происшествия выезжали семь пожарных и две спецмашины, открытый огонь ликвидировали в течение 40 минут, полностью пожар был потушен к полуночи.
В службе спасения «Сова» сообщили, что дом сгорел из-за бездомных – по словам соседей, они забрались в дом пьяными и перетопили печь. Хозяева дома не живут в нем уже больше 10 лет.
- Полицейские доставили в отдел предполагаемых виновников пожара – бездомных мужчину и женщину. Оба были сильно пьяны. Правоохранительные органы проводят проверку.
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