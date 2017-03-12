Авария на дороге вылилась в драку: в Екатеринбурге после ДТП избили водителя

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
— В ней участвовали «Фольксваген Пассат» и «Мазда». «Фольксваген» проехал на красный свет и врезался в «Мазду». После ДТП был госпитализирован водитель «Мазды», у него перелом ключицы, поранено лицо, — подтвердили информацию в ведомстве.
Как рассказали очевидцы порталу e1, в аварию попала машина, где ехали цыгане. И из Цыганского поселка неподалеку к ним пришло подкрепление: над виновником тут же устроили самосуд. Избитый мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
В полиции факт драки на месте аварии не подтвердили.
— Была или нет драка — сказать не можем. Заявлений от пострадавших не поступало. Если кто-то получил травмы — ждем его в любое отделение полиции, — уточнили в ведомстве.
- На место ДТП выезжали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.
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