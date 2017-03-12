В Екатеринбурге восьмиклассница порезала сверстницу ножом в туалете лицея

Пострадавшую девочку увели на скорой в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге восьмиклассница порезала ножом одноклассницу. Инцидент произошел 13 марта в лицее № 109, что находится по улице Волгоградской в Юго-Западном микрорайоне города.



Как рассказали корреспонденту НАШЕЙ ученики лицея, это произошло на перемене после второго урока в женском туалете. По словам школьников, когда две девочки остались в туалете вдвоем, оттуда раздался крик «Помогите!». После чего пострадавшая, которая была в крови, пошла в медпункт вместе с другой своей одноклассницей.

– 14-летняя девочка была госпитализирована в 9-ю детскую больницу, - прокомментировали случившееся в Горздраве. – В ходе осмотра никаких глубоких ран хирурги не обнаружили. Собственно, там говоря, неглубокая царапина всего сантиметр в длину. После того, как рана была обработана, девочку отпустили домой вместе с мамой.

Тем не менее, в следственном отделе по Ленинскому району в отношении 14-летней школьницы завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

– В настоящее время выясняются мотив и обстоятельства преступления, - прокомментировал помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. – Следствием рассматриваются и проверяются несколько версий произошедшего, в том числе, личная неприязнь, место происшествия уже осмотрено, сейчас проводятся допросы свидетелей. В ближайшее время также будет решён вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании в отношении неё соответствующей меры пресечения.

Также была назначена судмедэкспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьницы. Кроме того, силовики выяснят сейчас, в каких условиях воспитываются ученицы.

– Также будут выясняться причины, которые привели к указанному инциденту, для чего в компетентные органы будет внесено представление в целях исключения подобных обстоятельств впредь, – добавил Шульга.