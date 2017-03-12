В центре Екатеринбурга экс-полицейский надел форму через 12 лет после увольнения и пошел размахивать пистолетом

После этого мужчина заснул в своем автомобиле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге вечером в субботу, 11 марта, в ресторане быстрого питания на перекрестке 8 Марта – Большакова мужчина в полицейской форме размахивал и целился в прохожих пистолетом. На место ЧП была вызвана полиция. Пока их ждали, нарушитель спокойствия уснул в своем автомобиле.

Как рассказали НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, вечером 11 марта прохожие позвонили в полицию и рассказали о нарушителе спокойствия, который был в полицейской форме и размахивал оружием в ресторане быстрого питания.

— На место ЧП выехал наряд ОП № 5. Мужчину, который после дебоша уснул прямо в своем автомобиле, удалось оперативно задержать и доставить в отделение. Как оказалось, это бывший полицейский, уволенный еще в 2005 году по отрицательным мотивам. С собой у него был шумовой пистолет, который не представлял угрозы для граждан. Оружие направлено на экспертизу, обмундирование, которое, по-видимому, осталось у мужчины после службы, было также изъято. В данный момент мужчина административно задержан по статье 20.1 КоАП РФ «Хулиганство». Он ждет суда, — рассказали в ведомстве.

Очевидцы уточнили, что мужчина был в белой парадной форме полицейского и был сильно пьян. Что же именно выкрикивал экс-полицейский, разобрать было невозможно из-за его состояния.

По словам очевидцев, как пишет Ura.ru, мужчина немного успокоился, вышел из заведения и сел в свой автомобиль ВАЗ, где продолжил кричать в громкоговоритель и целиться в людей из пистолета.