В Рефтинском водохранилище нашли тело мужчины с раной на шее

Следователи просят помочь установить личность погибшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в канале сброса теплой воды на Рефтинском водохрналище, сообщили в областном управлении Следственного комитета 13 марта.

Труп неизвестного мужчины нашли 2 марта в районе струераспределительной дамбы Рефтинского водохранилища в Сухоложском районе. На шее у погибшего обнаружили колото-резаное ранение шеи. Следователи пытаются установить личность мужчины и просят помощи у общественности.

На вид мужчине 35 – 40 лет, он имеет европеоидную наружность. Телосложение среднее, рост около 170 сантиметров. На погибшем были темный трикотажный свитер синего цвета, коричневая футболка с черными надписями на английском языке, синие джинсы с прорезными карманами, темно-коричневый ремень с узором в виде косого плетения, полуботинки черного цвета из кожзаменителя со шнурками, махровые черные подштанники, трусы с рисунком бело-сине-черного цветов.

Кроме этого, у мужчины есть особые приметы – отсутствует часть ногтевой фаланги на указательном пальце правой руки, на теменной и лобной части головы имеются залысины. При себе у мужчины были остатки бумаги с рукописным медицинским рецептом – возможно, почерк сможет опознать его обладатель или люди, которым он знаком.