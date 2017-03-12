Закрывайте дома шторы: в Верхотурье мужчина залез в дом через окно и изнасиловал хозяйку квартиры

Свою жертву он присмотрел заранее в комнате на первом этаже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Верхотурье закончилось расследование дела об изнасиловании местной жительницы в августе 2016 года, рассказали 13 марта в следственном управлении СК РФ по Свердловской области. Дело направлено в суд.

31-летний ранее судимый житель Новолялинского района обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища и изнасиловании.

— Ночью 23 августа 2016 года, будучи пьяным, мужчина через открытое окно залез в квартиру в доме на первом этаже. Он еще раньше присмотрел в этой квартире молодую женщину, и у него возник умысел на совершение преступления сексуального характера. С этой целью он и проник в квартиру, напал на женщину и изнасиловал ее. После произошедшего он скрылся из квартиры, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В момент совершения преступления он был пьян.

Найти и задержать мужчину удалось лишь в начале ноября 2016 года. Тогда и выяснилось, что ранее он уже был судим за преступления сексуального характера, совершенные таким же способом. Обвиняемого по ходатайству следователя СКР заключили под стражу.