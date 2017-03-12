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«Вот только печку перекладывали»: хозяева дома в Талице, где на девочку рухнул потолок, ремонтировали его прошлым летом

«Вот только печку перекладывали»: хозяева дома в Талице, где на девочку рухнул потолок, ремонтировали его прошлым летом
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Фото: личная страница хозяина дома / ok.ru
Тогда они как раз укрепляли балки, которые рухнули на кроватку со спящей в ней малышкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

Трагедия, унесшая жизнь трехлетней девочки, произошла в Талице в ночь с субботы на воскресенье.  Большая семья, проживающая в доме № 26 по улице Южной, уже давно спала, когда в зале внезапно обрушился потолок.

– Это случилось в третьем часу ночи. Все рухнуло в один момент! – вспоминает события той злополучной ночи тетя погибшей девочки Светлана.  – Сначала даже не поняли, что произошло... А потом увидели, что весь зал завалило.

Перебрались в дом к дочери

По словам девушки, все, кто ночевал в зале – ее мама, брат-инвалид и сестра с племянницей – оказались под завалами. Правда, взрослые отделались лишь испугом и царапинами. А вот стоящую рядом с печкой кроватку,  где спала малышка, даже не было видно из-за рухнувших на нее балок, досок и грунта, которым был утеплен потолок.

– Сестра, брат, мама и папа сразу бросились туда и начали откапывать ее, – рассказала Светлана. – А я выбежала на улицу, стала вызывать помощь.

Экстренные службы приехали быстро, однако прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть девочки, которая уже не подавала признаков жизни, когда ее вытащили.

– Всем очень плохо, тяжело, – не может подобрать слов тетя погибшей девочки. – Мы собирались с ней пойти гулять в воскресенье с утра…

После случившегося всей семье пришлось перебраться в дом к одной из двух старших сестер Светланы, которые также живут в Талице. Так как сотрудники правоохранительных органов пока запретили жильцам возвращаться домой и разбирать завалы.

Дому больше 60 лет

Сейчас в случившемся разбираются сотрудники Талицкого межрайнного следственного отдела, где возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».  Силовики уже осмотрели место происшествия и отправили тело девочки на судмедэкспертизу, чтобы определить точную причину смерти. Сейчас они допрашивают свидетелей и изучают документы, касающиеся строительства и ремонта дома. В ходе расследования им предстоит не только выяснить причину трагедии, но  и ответить на вопрос, кто должен был следить за состоянием дома.

Правда, как следует из комментария областной прокуратуры, которая взяла ситуацию под свой контроль, ответственность за трагедию, вероятнее всего, ляжет на плечи собственника частного дома. Так как, по закону, именно он отвечает за жилище и должен содержать его в надлежащем состоянии.

По документам, дом, состоящий из кухни и двух комнат, был построен еще в 1956 году.  А семья, которая живет в нем сейчас, приобрела его в 1998-м.

– Да, 18 лет уже в этом доме живем, – рассказала дочь хозяйки Светлана. – Но все, что могли, то делали. Но, конечно, на все у нас нет средств , так как в семье пятеро детей: четыре дочери и сын.

Понятно, что содержать такой старый дом 53–летнему главе семейства не просто. Учитывая, что в семье работает только он. Так как жена занимается домашним хозяйством, 35-летний сын хозяйки дома – инвалид второй группы, а две младшие дочери, одна из которых – мама погибшей девочки, еще учатся в колледже. Старшие же дочери уже обзавелись собственными семьями и живут отдельно.

Ремонтировали потолок прошлым летом

Тем не менее, в местной церкви, где трудится разнорабочим хозяин дома, сказали, что семья у него вполне благополучная. Подтвердили это и в полиции. И прошлым летом хозяева даже провели в доме ремонт.

– Да, вот только печку летом печник перекладывал. И все, – подтвердила дочь хозяйки.  – Может из-за этого все. Не знаю. Ничего не предвещало.

По словам девушки, никаких проблем до этого с крышей в их доме не было. Но в то же время в полиции сообщили, что помимо печи в прошлом году семья ремонтировала и потолок.

– В ходе ремонта, который хозяева затеяли летом 2016 года, перекладывалась печь, разбиралась часть потолка и, по словам граждан, укреплялись несущие балки потолка в комнатах, – прокомментировали в ГУ МВД по Свердловской области.

  • Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
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Евгений Светлый, 13.03.2017, 15:15
Тэги: Криминал, Происшествия, Новости
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