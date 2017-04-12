Полиция задержала 26-летнего мужчину, который в Свердловской области нападал на прохожих на улице: погиб пенсионер

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, дать какие-либо пояснения о произошедшем он был не в состоянии. Свидетелей инцидента тоже установить не удалось, — уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.
— Утром 10 апреля у одного из домов по улице Чапаева было обнаружено тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следственных действий, оперативных и оперативно-технических мероприятий удалось установить, что убийство совершил 26-летний местный житель. По месту прописки полиции найти его не удалось, было установлено, что одна из родственниц молодого человека проживает в Челябинске, — сообщили в следственном комитете СК РФ по Свердловской области.
— Нападавший шел навстречу жертве ночью 10 апреля. Поравнявшись с 85-летним пенсионером, он сразу же несколько раз ударил его ножом в грудь и убежал, но буквально тут же вернулся и нанес еще множество ударов. Сыщики установили, что убийцей был 26-летний психически неуравновешенный местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.
- Полицейские отметили схожесть описанного данным гражданином преступника с приметами подозреваемого в убийстве, совершенном 10 апреля.
- По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование продолжается.