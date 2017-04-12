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Полиция задержала 26-летнего мужчину, который в Свердловской области нападал на прохожих на улице: погиб пенсионер

Полиция задержала 26-летнего мужчину, который в Свердловской области нападал на прохожих на улице: погиб пенсионер
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Фото: архив НАШЕЙ
Подозреваемый считается психически неуравновешенным, мотивы его поступков неизвестны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Краснотурьинске Свердловской области 26-летний мужчина нападал с ножом на прохожих — его не могли поймать несколько дней. В итоге полицейские нашли подозреваемого в Челябинске 12 апреля. Оказалось, он психически нездоров, написала «КП-Екатеринбург».
 
В течение нескольких дней в больницу Краснотурьинска обращались люди, которых неизвестный ранил ножом на улице. Сначала 9 апреля он напал на мужчину около дома на Попова, 77. Нападавший несколько раз ударил прохожего ножом и сбежал. Пострадавшего госпитализировали без сознания в больницу. 

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, дать какие-либо пояснения о произошедшем он был не в состоянии. Свидетелей инцидента тоже установить не удалось, — уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

И уже на следующий день похожий случай произошел на улице Чапаева.

— Утром 10 апреля у одного из домов по улице Чапаева было обнаружено тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следственных действий, оперативных и оперативно-технических мероприятий удалось установить, что убийство совершил 26-летний местный житель. По месту прописки полиции найти его не удалось, было установлено, что одна из родственниц молодого человека проживает в Челябинске, — сообщили в следственном комитете СК РФ по Свердловской области.

Там мужчину и удалось задержать.

— Нападавший шел навстречу жертве ночью 10 апреля. Поравнявшись с 85-летним пенсионером, он сразу же несколько раз ударил его ножом в грудь и убежал, но буквально тут же вернулся и нанес еще множество ударов. Сыщики установили, что убийцей был 26-летний психически неуравновешенный местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. 

В тот же день, 10 апреля, пришел в себя мужчина, пострадавший от нападения неизвестного 9 числа. Он рассказал, что шел по улице Попова, когда почувствовал удар в спину. Оглянувшись, увидел бородатого молодого человека, одетого в черную короткую куртку. Затем последовало еще несколько ударов. При этом нападавший не высказывал никаких угроз, ничего не требовал, а получив сопротивление со стороны жертвы, скрылся в неизвестном направлении.  После этого потерпевший потерял сознание.
  • Полицейские отметили схожесть описанного данным гражданином преступника с приметами подозреваемого в убийстве, совершенном 10 апреля.
  • По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование продолжается.

 

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Марина Подкорытова, 13.04.2017, 08:26
Тэги: Криминал, Происшествия, Смерть
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