«Эксперт написал готовый приговор»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу Руслана Соколовского

Онлайн-трансляция из зала суда, где рассматривается экспертиза по роликам Соколовского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 13 апреля 2017 года начинается третий день рассмотрения экспертизы, составленной по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

«Повторять критику — уже экстремизм»

Во вторник, 11 апреля 2017 года, адвокаты представили в суде экспертов, которые составили контрэкспертизу по делу «ловца покемонов». Специалисты защиты пришли к выводу, что в высказываниях блогера не было информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды.

В среду, 12 апреля, в суде выступила лингвист из Уральского государственного педагогического университета Марина Ворошилова, которая нашла признаки «возбуждения ненависти или вражды», а также унижения религиозного достоинства во всех роликах Руслана.

В число подозрительных материалов попали кадр из видео, где священник едет верхом на человеке (это был фрагмент с обряда экзорцизма, который использовал блогер) и выражение «мусульмане не классные».

— Если человек один раз сказал: "Мне не нравится" - он сказал свое мнение. Если он повторяет это несколько раз, добавляя аргументы - он формирует определенное мнение, негативный образ, — говорила лингвист, аргументируя выводы своей экспертизы.

Из экспертизы, составленной для следствия по делу Соколовского

Кто участвовал в экспертизе

В предыдущие два заседания представитель гособвинения и защита блогера обменялись претензиями в адрес своих экспертов. Критика и прокурора, и адвокатов сводилась к тому, что специалисты с каждой стороны «выходили за рамки своей компетенции».

Со стороны защиты в суд были приглашены: религиовед, филолог и психолог. В составе комиссии, которая изучала ролики Соколовского, участвовали два филолога, психолог и религиовед. Последний выполнял роль консультанта по неизвестным терминам.

09.30. Доброе утро. Сегодня суд начнется раньше обычного на полчаса, так как одному из свидетелей необходимо успеть к самолету к 11.00.

Соколовский в ожидании коротает время на скамейке. Его адвокат Алексей Бушмаков обсуждает с юристом Юлией Федотовой фильмы.

09.39. Зал открыли для участников, и заседание продолжилось.

09.40. Прибыл эксперт Злоказов.

К 10.30 подойдет религиовед Старостин. Еще два эксперта не смогут сегодня подойти.

09.42. От экспертов поступили ходатайства запретить съемку и фотографирование.

- Чтобы их внешность не транслировалась в интернете, - говорит прокурор. - Плохие фотографы в суде? - съязвил Бушмаков.

- Я не понимаю, почему эксперты стесняются своих экспертиз. Их фотографии все равно есть в сети, и это скажется негативно на открытости процесса, - добавил Бушмаков.

- В зале присутствуют журналисты. Они делают свою работу, и независимо от того, есть его лицо или нет, его экспертизу будут обсуждать, - отмечают адвокаты.

09.44. И суд снова запретил съемку при допросе «стеснительных» экспертов. Суд не увидел в этом нарушения открытости.

09.48. В зал пригласили Кирилла Злоказова.

Он также является специалистом из Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ).

Пристав снова стоит над журналистами, наблюдая, чтобы они не фотографировали.

09.50. Прокурор снова сделала замечание из-за трансляции показаний экспертов.

- Ну что тут сделаешь, - развела руками прокурор.

Злоказов – кандидат психологических наук и занимается научными исследованиями, которые финансирует правительство РФ. Экспертизой в области психологических категорий он занимается с 2009 года.

Эксперт: «Нужно изучать последствия»

09.53. Прокурор начинает опрос эксперта.

- Поясните, что понимается под понятием «целенаправленное действие лица»? - В деятельности, с психологической точки зрения, всегда выделяется цель. Деятельность может являться предметной и речевой. Я понял из роликов, что деятельность автора является речевой. Мне потребовались общие познания в русской психологии, чтобы это изучить. Признаками целенаправленности здесь выступали признаки связности речи, - начинает свою лекцию Кирилл Злоказов.

09.55. Пока эксперт никаких конкретных примеров не привел. В основном сыпет терминами и абстрактными понятиями.

- Все представленные фрагменты обладали признаками связности и последовательности, то есть автор действовал целенаправленно, - сказал психолог. - Вы производили оценку действий лица? - спрашивает прокурор. - Автор оценивает свои действия вербально, а также автор оценивает действия других лиц. Такая оценка мной проводилась, - отвечает специалист.

- Я определил ряд объектов социально-религиозного поведения, о которых автор высказывался в нескольких видеофрагментах. Такими лицами являются лица двух религиозных групп, что обозначил сам автор. Они были оценены негативно. Дается негативная оценка социального поведения женщин. Я хочу суммировать и сказать, что объекты оценки – это женщины, социально религиозные группы, семейное поведение, связанное... Ээээ... Как бы доступно объяснить... Семейное поведение, связанное с православием, - говорит психолог.

10.00. Пристав постоял 15 минут и присел. Вчера он держался минут сорок на ногах.

10.04. Эксперт продолжает.

- Могу сказать, что зритель или читатель, просматривающий эти фрагменты, может изменить свою установку и поведение. Я полагаю, что эти материалы могут повлиять на социальное поведение. - У вас много вероятностей в выводах. Это в рамках вашей компетенции? - спрашивает адвокат. - Мне были заданы вопросы, я дал ответы в рамках своей компетенции. Я ответил на ваш вопрос, - отвечает Злоказов.

10.12. В суде пошла лекция на тему: чем отличается речь необдуманная от обдуманной.

- Если меня толкнут в спину и я обернусь и отвечу: «Эй, что ты делаешь?» - это спонтанная речь. Сейчас я в суде обдумываю то, что я говорю, и это деятельность, - говорит Злоказов. - А вот вы говорите, что в определенной части роликов дается негативная лексика. Как вы поняли, что она негативна? - спрашивает Бушмаков. - Там использовались бранные слова.

- Это негативная лексика? - Это общепринятое восприятие. - А я не считаю слова «овощи» и «днище» бранными... Это чисто субъективная оценка, - отмечает адвокат. - Вы вырываете из контекста... - Как вы установили, что это негативная лексика? - Я изучал это совместно с лингвистами. - А «негативно эмоционально окрашенные выражения»? - Это тоже общепризнанная практика, используемая с 1967 года. - Вы знаете, какие есть маркеры «возбуждения ненависти или вражды»? - Мне не задавали этого вопроса при исследовании. - Зачем вы использовали методику Кукушкиной (которую использовали лингвисты. - Прим. ред.)

10.15. Специалист признается, что имеющейся у него методики не хватило, чтобы изучить Соколовского.

- Правильно, что вы отказались от общепризнанной практики изучения признаков экстремизма и применили некий контент-анализ? - Контент-анализу учат еще со второго курса на общепсихологической практике? - Исходя из своего знания и степени. - А вы невысоки из своей компетенции? - Ни в коем случае. Мне поручили изучать целенаправленность. - Вы совместно с лингвистами участвовали когда-нибудь? - Да. - А здесь почему отдельно от лингвистов участвовали? - Что в сфокусироваться на задачах. - Психолог должен сконцентрироваться на вопросах поиска возбуждения ненависти или вражды? Это чисто психологический вопрос. - Нет. Я сфокусировался на поиске целенаправленности. - Сами решили? - Да. Я решил ответить на вопросы, на которые никто больше не мог ответить.

10.18. Специалист признается, что для ответа на все вопросы у него не хватило сроков и он выбрал те задачи, на которые, как он пояснил, никто кроме него не мог компетентно ответить.

Все эксперты, говорит Злоказов, приняли единодушное решение при проведении экспертизы.

- А специальная методика для экспертов есть, или психолог сам волен выбирать методику? - спрашивает прокурор. - Я, получив задачу на проведение экспертизы, проанализировав методику комплексного анализа от Минюста, увидел, что она не позволяет ответить на вопросы целенаправленности, и я обратился к устоявшимся в науке способам. Мы еще работаем над методикой, которая позволяет психологически измерить экстремизм в материалах. Но на мой взгляд, нужно изучать не признаки экстремизма, а последствия, которые оказывают эти материалы на умы и поведение окружающих, - отвечает Злоказов.

10.22. Допрос Злоказова закончен. Судья отпустила его, чтобы он смог покинуть город.

10.25. Адвокат уточняет, можно ли со спины экспертов снимать. Судья не разрешила. Обоснование: может лицо попасть в объектив.

Психолог Злоказов напоследок оставил в суде заявление с просьбой оплатить перелет.

Почему эксперт начал писать выводы раньше, чем назначили экспертизу

10.27. В суд тем временем пригласили эксперта Алексея Старостина. Он теолог, заведующий кафедрой политических наук в УрФУ, кандидат исторических наук.

Именно этот эксперт написал самые разгромные выводы, засчитав в вину Соколовскому «публичное отрицание Бога».

Снимать Старостина суд тоже не разрешил. Эксперт стесняется публичности.

10.33. Старостин написал десятки статей о межнациональных отношениях. Он считает себя специалистом по истории религии.

- Религиоведение в России – специальность молодая и возникла на кафедре научного атеизма в 90-е. У известных религиоведов можно встретить базовые образования – географическое, историческое, философское, - говорит Старостин. - Как часто вы участвовали в производстве экспертиз? Раз вы теолог, вы имеете права участвовать в таких экспертизах? Я предваряю вопрос защиты, - спрашивает прокурор. - Теология – это светская специальность. Это дисциплина религиоведческого характера, и по ней защищают настоящие научные степени. Религиоведение является полисинтетической дисциплиной, которая включает в себя другие дисциплины: философию, правовые аспекты деятельности религиозных организаций и другое. Я теологом не являюсь и всего лишь преподавал пять лет на кафедре теологии, - отвечает Старостин.

Напомним, что 11 апреля религиовед Чернышкова усомнилась в суде в правомерности участия теолога, поскольку тот придерживается определенной мировоззренческой установки.

10.37. Самый интересный вопрос: почему Старостин начал писать экспертизу раньше, чем ее назначили.

- Я начал писать статью по исламу, и эти материалы пригодились потом при экспертизе. А даты в прежних работах я не стал менять, - отвечает теолог-историк-политолог-религиовед.

10.40. Старостин признается, что в настоящее время отсутствуют методики для религиоведческой экспертизы. При экспертизе он ориентировался на закон о свободе совести.

Также Старостин использовал конспекты одного из религиоведов, где есть зачатки того, как проводить экспертизу.

- Что входило в ваши задачи? - интересуется прокурор.

Старостин ответил, что ему поручили найти признаки оскорбления чувств верующих. Часть вопросов и вовсе являлись правовыми и не входили в компетенцию специалиста.

10.45. Старостин продолжает:

- В силу своей научной деятельности я больше 10 лет работаю с верующими и представляю, что такое чувства верующих, я знаю, что является частью корпуса веры, и я знаю. какие фразы могли оскорбить чувства верующих. Подчеркну, могли. Как показала практика, не все они оскорбились. Тут были такие, насколько я знаю.

Один из слушателей заснул. Пристав разбудил его, пригрозив: «Спать в коридоре будешь».

- Законодательство о защите чувств верующих или о богохульстве, как раньше его называли, очень древнее. Оно не новое для обсуждения. У нас на кафедре есть дисциплина, которая изучает законы о защите верующих, и статья УК РФ 148 содержит все те же характеристики, - отмечает Старостин. - Вы допустили высказывание о целенаправленности действий автора и применении лингвистических оборотов. Вы не вышли за рамки своей компетенции? - спрашивает прокурор, чтобы оставить адвоката без козырей. - Нет. Я не даю психологической оценки. Но я видел приемы, которые мы изучали в рамках дисциплины пиар-коммуникации на пятом курсе теологии. Я работал журналистом и делал передачи. Такие манипулятивные техники я знаю по опыту, - отвечает Старостин.

10.53. Старостин рассказывает, что к экспертизе по роликам Руслана его привлекла специалист Ворошилова.