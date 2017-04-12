«Черные» ритуальщики блокировали въезд на Лесное кладбище Екатеринбурга: три часа они никого не впускали и не выпускали

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
В среду, 12 апреля, представители ритуальных агентств на несколько часов заблокировали работу Лесного кладбища около Широкой Речки. Как написало РИА «Новый День», в это время в суде выносилось решение о продлении ареста их двум коллегам, лидерам организации «черных» ритуальщиков.
Заведующий кладбищем Андрей Шатунов рассказал, что около 11 часов утра к воротам подъехали несколько автомобилей. Коммерсанты пытались прорваться на территорию, но сторож закрыл ворота.
— Они буквально с боем пытаются протащить к нам своих копателей, берут с людей несусветные деньги за могилы, а сами копают их не на два метра, а на полтора или метр. Нашему смотрителю могилы не показывают, инструменты увозят с собой, хотя должны оставлять здесь. В общем, все работы производят с грубыми нарушениями санитарных норм, без соответствующих документов. Есть четкий перечень категорий граждан, которые имеют право на въезд: инвалиды, ветераны, пенсионеры, автомобили в составе похоронной процессии. Про этих коммерсантов в перечне ничего не сказано, поэтому не впустили, — уточнил заведующий.
В течение трех часов «черные» ритуальщики блокировали въезд для всех на территорию кладбища. Вопрос решила только приехавшая на место по вызову полиция.
- Вчера Верх-Исетский районный суд оставил под стражей представителей похоронщиков, Максима Чайку и Александра Шишкина. Их обвиняют по нескольким статьям, среди которых разбой в составе группы лиц, умышленное уничтожение чужого имущества. По версии следователей, именно они поджигали машины конкурентов в Екатеринбурге. Всего под стражу были взяты семеро участников группировки.