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«Черные» ритуальщики блокировали въезд на Лесное кладбище Екатеринбурга: три часа они никого не впускали и не выпускали

«Черные» ритуальщики блокировали въезд на Лесное кладбище Екатеринбурга: три часа они никого не впускали и не выпускали
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Фото: newdaynews.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В среду, 12 апреля, представители ритуальных агентств на несколько часов заблокировали работу Лесного кладбища около Широкой Речки. Как написало РИА «Новый День», в это время в суде выносилось решение о продлении ареста их двум коллегам, лидерам организации «черных» ритуальщиков.
 
Заведующий кладбищем Андрей Шатунов рассказал, что около 11 часов утра к воротам подъехали несколько автомобилей. Коммерсанты пытались прорваться на территорию, но сторож закрыл ворота.

— Они буквально с боем пытаются протащить к нам своих копателей, берут с людей несусветные деньги за могилы, а сами копают их не на два метра, а на полтора или метр. Нашему смотрителю могилы не показывают, инструменты увозят с собой, хотя должны оставлять здесь. В общем, все работы производят с грубыми нарушениями санитарных норм, без соответствующих документов. Есть четкий перечень категорий граждан, которые имеют право на въезд: инвалиды, ветераны, пенсионеры, автомобили в составе похоронной процессии. Про этих коммерсантов в перечне ничего не сказано, поэтому не впустили, — уточнил заведующий.

В течение трех часов «черные» ритуальщики блокировали въезд для всех на территорию кладбища. Вопрос решила только приехавшая на место по вызову полиция.
  • Вчера Верх-Исетский районный суд оставил под стражей представителей похоронщиков, Максима Чайку и Александра Шишкина. Их обвиняют по нескольким статьям, среди которых разбой в составе группы лиц, умышленное уничтожение чужого имущества. По версии следователей, именно они поджигали машины конкурентов в Екатеринбурге. Всего под стражу были взяты семеро участников группировки.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.04.2017, 13:56
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе
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