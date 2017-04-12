«Черные» ритуальщики блокировали въезд на Лесное кладбище Екатеринбурга: три часа они никого не впускали и не выпускали

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В среду, 12 апреля, представители ритуальных агентств на несколько часов заблокировали работу Лесного кладбища около Широкой Речки. Как написало РИА «Новый День», в это время в суде выносилось решение о продлении ареста их двум коллегам, лидерам организации «черных» ритуальщиков

Заведующий кладбищем Андрей Шатунов рассказал, что около 11 часов утра к воротам подъехали несколько автомобилей. Коммерсанты пытались прорваться на территорию, но сторож закрыл ворота.

— Они буквально с боем пытаются протащить к нам своих копателей, берут с людей несусветные деньги за могилы, а сами копают их не на два метра, а на полтора или метр. Нашему смотрителю могилы не показывают, инструменты увозят с собой, хотя должны оставлять здесь. В общем, все работы производят с грубыми нарушениями санитарных норм, без соответствующих документов. Есть четкий перечень категорий граждан, которые имеют право на въезд: инвалиды, ветераны, пенсионеры, автомобили в составе похоронной процессии. Про этих коммерсантов в перечне ничего не сказано, поэтому не впустили, — уточнил заведующий.

В течение трех часов «черные» ритуальщики блокировали въезд для всех на территорию кладбища. Вопрос решила только приехавшая на место по вызову полиция.