В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике

Собака с тяжелыми переломами в ветклинике.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Свердловской области мужчина выкинул щенка из окна седьмого этажа, наказав его за то, что он гадил в квартире, написал 13 апреля Life.ru. Хозяйка пса в этот момент была в другой комнате квартиры.

По словам жительницы квартиры Натальи, в тот день они с мужем что-то отмечали. Мужчина все время ругался на любимца женщины, щенка Баксика, за то, что тот не слушается и гадит прямо на его любимый ковер. И тут вдруг щенка в квартире не стало.

— Я у мужа спрашиваю: «Где Баксик? Где мой малыш?» А он сказал, что продал. Потом муж сознался, что взял и выкинул его из окна. Я расплакалась, побежала вниз, но там не нашла моего Баксю. У нас еще собачка есть, мать Баксика, ей 20 лет. Она сейчас снова беременная. Боюсь, чтоб он и ее не выкинул. Он не любит собак, они ему не нужны, — рассказала Наталья.

Оказалось, что щенка подобрали прохожие. Они отвезли пострадавшего песика к ветеринару.

— Я шла до остановки. Слышу: кто-то кричит. А дальше пес выпал из окна и ударился о землю. В этом доме окно было открыто на седьмом этаже. Я и женщина, которая кричала, подбежали к упавшему и вызвали подмогу. Собаку увезли в клинику. Я не хочу, чтобы щенок вернулся в ту семью, в которой его скинули, — рассказала Life очевидец инцидента Анна.

Ветеринары обнаружили у щенка тяжелый перелом правой передней лапки со смещением и внутренние гематомы. Сейчас он находится в ветклинике.