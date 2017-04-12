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В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике

В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике
16+
Фото: волонтеры, спасшие щенка, Life.ru
Собака с тяжелыми переломами в ветклинике.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Свердловской области мужчина выкинул щенка из окна седьмого этажа, наказав его за то, что он гадил в квартире, написал 13 апреля Life.ru. Хозяйка пса в этот момент была в другой комнате квартиры.
 
По словам жительницы квартиры Натальи, в тот день они с мужем что-то отмечали. Мужчина все время ругался на любимца женщины, щенка Баксика, за то, что тот не слушается и гадит прямо на его любимый ковер. И тут вдруг щенка в квартире не стало.

— Я у мужа спрашиваю: «Где Баксик? Где мой малыш?» А он сказал, что продал. Потом муж сознался, что взял и выкинул его из окна. Я расплакалась, побежала вниз, но там не нашла моего Баксю. У нас еще собачка есть, мать Баксика, ей 20 лет. Она сейчас снова беременная. Боюсь, чтоб он и ее не выкинул. Он не любит собак, они ему не нужны, — рассказала Наталья.

Оказалось, что щенка подобрали прохожие. Они отвезли пострадавшего песика к ветеринару.
 

— Я шла до остановки. Слышу: кто-то кричит. А дальше пес выпал из окна и ударился о землю. В этом доме окно было открыто на седьмом этаже. Я и женщина, которая кричала, подбежали к упавшему и вызвали подмогу. Собаку увезли в клинику. Я не хочу, чтобы щенок вернулся в ту семью, в которой его скинули, — рассказала Life очевидец инцидента Анна. 

Ветеринары обнаружили у щенка тяжелый перелом правой передней лапки со смещением и внутренние гематомы. Сейчас он находится в ветклинике.
  • Неделю назад подобное происшествие случилось в Кировграде. Владельцы выкинули пса с 4-го этажа из-за съеденной им закуски.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.04.2017, 17:45
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе, Животные
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