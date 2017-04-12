В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
— Я у мужа спрашиваю: «Где Баксик? Где мой малыш?» А он сказал, что продал. Потом муж сознался, что взял и выкинул его из окна. Я расплакалась, побежала вниз, но там не нашла моего Баксю. У нас еще собачка есть, мать Баксика, ей 20 лет. Она сейчас снова беременная. Боюсь, чтоб он и ее не выкинул. Он не любит собак, они ему не нужны, — рассказала Наталья.
— Я шла до остановки. Слышу: кто-то кричит. А дальше пес выпал из окна и ударился о землю. В этом доме окно было открыто на седьмом этаже. Я и женщина, которая кричала, подбежали к упавшему и вызвали подмогу. Собаку увезли в клинику. Я не хочу, чтобы щенок вернулся в ту семью, в которой его скинули, — рассказала Life очевидец инцидента Анна.
- Неделю назад подобное происшествие случилось в Кировграде. Владельцы выкинули пса с 4-го этажа из-за съеденной им закуски.