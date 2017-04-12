В Свердловской области на перегоне около Северки поезд насмерть задавил трехлетнего мальчика

Он сидел около станции в одиночестве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Около поселка Северка в четверг, 13 апреля, грузовой поезд сбил трехлетнего мальчика, который играл на железнодорожных путях, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. Услышав сигнал машиниста, ребенок растерялся и, вместо того, чтобы уйти, сам побежал навстречу поезду.

Товарняк сегодня днем насмерть сбил двухлетнего мальчика в районестанции «Палкино» на железнодорожном перегоне Северка — Сортировочный. В ЧП разбираются следователи.

— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.