Решил избавиться от зверинца: в Екатеринбурге мужчина из окна выбросил котят, щенка алабая и кролика

По словам соседей, у хулигана уже есть двое детей, его жена беременна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

На Компрессорном вечером в пятницу, 12 мая, мужчина выкинул в окно всех питомцев, написал e1.ru. После падения с третьего этажа погибли котята, а щенок алабая получил серьезные травмы. Полиция проводит проверку.

Был зол и выбросил

Как рассказали прохожие, все произошло около 7 вечера. Из окна квартиры на третьем этаже прямо на тротуар вылетели пять котят, кролик в клетке, улитки в террариуме и щенок. Часть животных так и остались лежать без движения. После этого из дома вышел мужчина и быстро ушел.

Соседи рассказали, что он живет в квартире на третьем этаже, они ее снимают. В этот день он вернулся домой в 4 утра и не мог внутрь, пытался пролезть через балкон, разбил окно соседке снизу, потом долго долбился в двери. У него есть семья, двое детей, жена снова беременна. Соседи подозревают, что мужчина был под воздействием психотропных веществ, когда выкидывал животных из окна.

Котят не спасли

Животным вызвали ветеринара. Но двух котят спасти не удалось, трое выжили, их забрала себе местная жительница. Кролик тоже остался жив. Самые серьезные травмы получил пес.

– Она еще щенок, помесь алабая, ему около 4 месяцев. У него сотрясение головного мозга, ушиб внутренних органов, подозрение, что отбиты почки, возможно, внутреннее кровотечение, подозрение на перелом таза и шок. Сейчас щенок у меня, он постоянно скулит и плачет, — рассказала ветеринар, вызванная на помощь пострадавшим животным.

Женщина хочет поставить собаку на ноги и найти ей новых владельцев.

Полиция ищет живодера

На место ЧП вызвали полицию, очевидцы написали заявление на живодера.

– Сообщение от жителя дома на улице Новая в отдел полиции № 6 поступило в 19 часов. Гражданин сообщил, что некий мужчина из окна 3-го этажа выбрасывает домашних животных. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая обнаружила на асфальте одного щенка, которого госпитализировали в ветклинику. Других животных либо их тел не обнаружено. С целью установления лица, совершившего данное деяние, полицейские проводят поквартирный обход, — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.