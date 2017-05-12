В Рефтинском из-за пожара в общежитии погибли люди: возгорание произошло в пустой квартире

Следователи возбудили уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

В поселке Рефтинский утром 13 мая в крупном пожаре погибли четверо, уточнили в ГУ МВД по Свердловской области. Возгорание произошло в местном общежитии.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о возгорании в одной из квартир общежития по адресу Гагарина, 13 поступил в 10.42 утра.

— На площади 15 квадратных метров горела квартира на 5 этаже. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 6 человек. В течение 40 минут пожарные справились с огнем. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 4 человека, — уточнили в ведомстве.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории, пожарные дознаватели и следственные органы устанавливают причину пожара.

– При осмотре места возгорания были обнаружены тела 4 человек, вероятнее всего, они надышались угарным газом. Их личности уже установлены – 46-летняя Марина Сафиулина, 54-летний Камал Акбиров, 44-летняя Алена Щукина, 31-летняя Лана Черемных. Еще один местный житель, 57-летний инвалид Павел Морозов, с отравлением угарным газом доставлен в больницу, – сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что во время пожара из общежития были эвакуированы более 50 человек. Известно, что пожар произошел в пустой квартире. Погибшие находились в соседнем помещении.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: соцсети

— По предварительной информации, указанный дом ранее являлся общежитием коридорного типа. В настоящее время прокуратура выясняет, когда он был переведен в разряд жилых многоквартирных домов. Предварительно выяснили, жильцы одной из квартир накануне принесли электрическую плитку. А также люди, погибшие в пожаре, вчера выпивали, – сообщили в областной прокуратуре.