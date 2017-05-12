В Рефтинском из-за пожара в общежитии погибли люди: возгорание произошло в пустой квартире

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017
— На площади 15 квадратных метров горела квартира на 5 этаже. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 6 человек. В течение 40 минут пожарные справились с огнем. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 4 человека, — уточнили в ведомстве.
– При осмотре места возгорания были обнаружены тела 4 человек, вероятнее всего, они надышались угарным газом. Их личности уже установлены – 46-летняя Марина Сафиулина, 54-летний Камал Акбиров, 44-летняя Алена Щукина, 31-летняя Лана Черемных. Еще один местный житель, 57-летний инвалид Павел Морозов, с отравлением угарным газом доставлен в больницу, – сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
— По предварительной информации, указанный дом ранее являлся общежитием коридорного типа. В настоящее время прокуратура выясняет, когда он был переведен в разряд жилых многоквартирных домов. Предварительно выяснили, жильцы одной из квартир накануне принесли электрическую плитку. А также люди, погибшие в пожаре, вчера выпивали, – сообщили в областной прокуратуре.
- Сотрудники полиции, МЧС и СК отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе связанные с неосторожным обращением с огнем и замыкание электропроводки.
- Владельцы квартиры, где был обнаружен очаг возгорания, уже неделю не были дома.
- Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы.