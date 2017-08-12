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Турист из Екатеринбурга тяжело ранен в Грузии

Турист из Екатеринбурга тяжело ранен в Грузии
16+
Фото: Группа помощи Сергею Ковалеву "ВКонтакте"
Мужчина выпал из окна отеля и сейчас находится в коме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

С туристом из Екатеринбурга Сергеем Ковалевым произошел несчастный случай во время отдыха в Грузии, пишет группа помощи "ВКонтакте". Мужчина упал с 6 этажа отеля, где остановился с семьей. Мужчина сломал руки и ноги, получил многочисленные разрывы внутренних органов, и перенес уже пять операций. Его ввели в состояние искусственной комы.

- В ночь с 8 на 9 августа Сергей выпал с 6 этажа гостиницы, - пишет его жена Юлия - Сергей был доставлен в больницу Тбилиси "Tbilisi Sea Hospital" с многочисленными переломами. Состояние тяжелое, стабильное. 

По одной из версий, у Сергея просто закружилась голова, когда он стоял на балконе. По прогнозам врачей, он проведет вбольнице еще полтора месяца, только потом его можно будет перевозить в Екатеринбург.

Лечение обходится в 25 тысяч рублей в сутки. Так как страховку отдыхающие не оформляли, то они платят из своего кармана. Сейчас решается вопрос о том, где взять деньги на продолжение лечения и рассматриваются варианты транспортировки уральца на Родину. 

- Сергей введен в состояние искусственной комы, транспортировать в Россию пока не представляется возможным из-за полученных травм. Государство не может оказать никакую посильную помощь, поэтому мы вынуждены обратиться ко всем неравнодушным, - комментирует Юлия Ковалева. 

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Галина Исакова, 13.08.2017, 17:01
Тэги: Медицина, Деньги, Здоровье
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