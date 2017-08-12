В Екатеринбурге горела квартира в многоэтажке на Софьи Перовской

Никто не пострадал, кроме автомобилистов, которые не могли въехать во двор из-за пожарной машины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

Жильцов многоэтажного дома на улице Софьи Перовской, 117а, эвакуировали из-за пожара в одной из квартир, сообщает МЧС. Никто не пострадал.

По данным спасателей, горела площадь около 15 квадратных метров в квартире на 8 этаже.

– На тушение направили 3 пожарные машины, работали 8 спасателей, – прокомментировали в МЧС. – С огнем справились за 15 минут, в результате пожара пострадали личные вещи в квартире.

По лестничным маршам эвакуировали 15 человек, в том числе трое детей. Пожарные машины заблокировали единственный выезд со двора, жаловались жильцы.

Напомним, улица Софьи Перовской проходит через районы Сортировка и Заречный.

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