Маму из Первоуральская, избивавшую приемную дочь, положили в стационар на психиатрическую экспертизу

Женщине предъявлено обвинение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, СКР предъявил 38-летней женщине обвинение в совершении семи эпизодов избиения приемной дочери.

– В 2011 году женщина взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. С октября 2015 по май 2017 годов она систематически физически и психически мучила ребенка и била девочку ремнем. Летом видео с избиениями в сети нашла полиция, ребенка из семьи забрали, с ней работал психолог, – рассказали в СУ СКР по Свердловской области.