Маму из Первоуральская, избивавшую приемную дочь, положили в стационар на психиатрическую экспертизу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
– В 2011 году женщина взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. С октября 2015 по май 2017 годов она систематически физически и психически мучила ребенка и била девочку ремнем. Летом видео с избиениями в сети нашла полиция, ребенка из семьи забрали, с ней работал психолог, – рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
– По ходатайству следствия суд вынес постановление о помещении обвиняемой в стационар. После экспертизы действиям обвиняемой будет дана объективная правовая оценка. Также в действиях органов опеки были найдены признаки преступления по статье "Халатность". Ход расследования уголовных дел, возбужденных по статьям "Истязание" и "Халатность", находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области, – отметили в пресс-службе ведомства.
Автор: Dark Angel / youtube.com
- Известно, что раньше женщина работала учителем в местной школе, а сейчас безработная.
- Видео в соцсетях выложил сожитель обвиняемой, который снял его в процессе наказывания ребенка. Как отметила сама женщина, она всего один раз вышла из себя и часто дочь не била. Но при этом соседи и знакомые семьи не раз замечали синяки и царапины на теле ребенка.