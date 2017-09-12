На Ж/Д вокзале Екатеринбурга эвакуировали пассажиров поезда из-за фонарика

Причин для паники нет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
Утром 13 сентября на железнодорожном вокзале Екатеринбурга полиция оцепила поезд Адлер – Новосибирск. Всех пассажиров попросили выйти на улицу.
Причиной для беспокойства стал фонарь, который заметили на рельсах и приняли за "посторонний предмет".
– Причин для паники нет. Видимо один из работников вокзала забыл фонарик во время осмотра вагона. Оцепление поезда – это обычный алгоритм действия, – рассказали "Нашей Газете" в управлении на транспорте по УрФО.
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Добавим, что 11 сентября в Екатеринбурге из-за сообщений о бесхозных предметах эвакуировали ТРЦ "Гринвич" и автовокзал.
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