Осужденный уральской колонии обвиняется в нападении на надзирателя

Он ударил охранника кулаком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

По версии следствия, 25 августа этого года сотрудники колонии проводили досмотр в камере штрафного изолятора и нашли запрещенные предметы, за хранение которых полагается дисциплинарное взыскание.

– После того, как сотрудник колонии поинтересовался о происхождении данных предметов, осужденный ударил его кулаком в лицо, – сообщает пресс-служба СК Свердловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности".

За совершение этого преступления подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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