Трое жителей Екатеринбурга пытались разобрать трансформаторы на железной дороге

Целью грабителей были обмотки цветного металла.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Свердловские полицейские задержали троих злоумышленников, которые разобрали дроссель-трансформаторы на железной дороге вблизи станции Екатеринбург-Пассажирский.

В начале сентября полицейские установили попытку разоборудования трансформатора на станции Седельниково.

– Неизвестные злоумышленники срезали болты с крышки, что явно свидетельствовало о подготовке к дальнейшему хищению. Сотрудникам полиции удалось найти свидетеля, который рассказал, что неподалеку от станции он видел троих мужчин, которые скрылись на автомобиле ВАЗ-2112, – сообщает управление на транспорте по УрФО.

Впоследствии подозреваемые были задержаны. Они оказались причастны к расхищению трансформаторов в июле и августе этого года.

Как рассказали НАШЕЙ в ведомстве, целью грабителей являются не столько трансформаторы, сколько медная обмотка внутри них, которая стоит больших денег.

Опасность заключается еще и в том, что поломка трансформаторов может привести к задержке расписания поездов.

В отношении грабителей возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Покушение на кражу".

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