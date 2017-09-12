Трое жителей Екатеринбурга пытались разобрать трансформаторы на железной дороге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017
Свердловские полицейские задержали троих злоумышленников, которые разобрали дроссель-трансформаторы на железной дороге вблизи станции Екатеринбург-Пассажирский.
В начале сентября полицейские установили попытку разоборудования трансформатора на станции Седельниково.
– Неизвестные злоумышленники срезали болты с крышки, что явно свидетельствовало о подготовке к дальнейшему хищению.
Сотрудникам полиции удалось найти свидетеля, который рассказал, что неподалеку от станции он видел троих мужчин, которые скрылись на автомобиле ВАЗ-2112, – сообщает управление на транспорте по УрФО.
Впоследствии подозреваемые были задержаны. Они оказались причастны к расхищению трансформаторов в июле и августе этого года.
Как рассказали НАШЕЙ в ведомстве, целью грабителей являются не столько трансформаторы, сколько медная обмотка внутри них, которая стоит больших денег.
Опасность заключается еще и в том, что поломка трансформаторов может привести к задержке расписания поездов.
- В отношении грабителей возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Покушение на кражу".
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