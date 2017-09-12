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В Свердловской области пьяный угонщик протаранил припаркованные машины

В Свердловской области пьяный угонщик протаранил припаркованные машины
16+
Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области
Он сел за руль "Жигулей" своего друга, когда тот уснул.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.09.2017

Полиция Кировограда задержала пьяного водителя "Жигулей", который въехал в машины, припаркованные на улице Февральской. Прибывший на место наряд обнаружил, что за рулем находится не владелец ВАЗа. Более того, у 20-летнего местного жителя не было даже водительских прав.

– В ходе досмотра транспортного средства сотрудниками полиции были выявлены явные признаки угона: скрутка проводов на замке зажигания без ключа, – сообщает пресс-служба областного МВД.

Виновником аварии стал ранее судимый молодой человек. Машина, на которой он протаранил припаркованные авто, принадлежит его другу. Накануне молодые люди выпивали, и, когда владелец ВАЗа уснул, рецидивист угнал легковушку.

  • В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
  • Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Олег Галимов, 13.09.2017, 15:22
Тэги: ДТП, Новости дня, ГИБДД
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