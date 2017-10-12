Два человека погибли во время пожара в Свердловской области

Следователи начали проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В свердловском поселке Черноисточинск сгорел частный дом, в огне погибли двое мужчин.

Пожар начался около полуночи 12 октября на улице Шадрина. На место происшествия выезжали 11 спасателей и 4 пожарные машины, полностью потушить дом удалось лишь в пятом часу утра. По данным МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Следственный отдел по Пригородному району начал доследственную проверку. По предварительной информации, в пожаре погиб 52-летний хозяин дома и его 55-летний гость. Признаков насильственной смерти на телах погибших не найдено, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Причину возгорания установит пожарно-техническая судебная экспертиза. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели дедушки и его двухлетней внучки, тела которых нашли при тушении частного дома в Верхотурье. В том пожаре, который, по предварительным данным, произошел из-за поджога, также пострадали женщина и маленький мальчик.

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