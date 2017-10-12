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Свердловчанин сел в тюрьму за кражу уток

Свердловчанин сел в тюрьму за кражу уток
16+
Фото: ГУ МВД Свердловской области
Всю выручку вор потратил на спиртное.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Кировграде вынесли приговор 29-летнему местному жителю, который украл уток с одной из ферм Верхнего Тагила. Как сообщили в областном МВД, пропажу заметил владелец птиц, а ущерб составил 4500 рублей.

- Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила обстоятельства произошедшего. Под подозрение попал работник фермы, который на тот момент на работу не вышел, - сообщили в пресс-службе главка.

Подозреваемый сразу сознался, что был пьян, зашел в вольер и вынес несколько утрок в мешке, которых в последствии удалось вернуть хозяину.

  • Вор сразу нашел покупателей и продал добычу, а вырученные деньги потратил на спиртное.
  • Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 месяцев лишения свободы.

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Олег Галимов, 13.10.2017, 19:42
Тэги: Криминал, Суд
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