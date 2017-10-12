Свердловчанин сел в тюрьму за кражу уток

Всю выручку вор потратил на спиртное.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
В Кировграде вынесли приговор 29-летнему местному жителю, который украл уток с одной из ферм Верхнего Тагила. Как сообщили в областном МВД, пропажу заметил владелец птиц, а ущерб составил 4500 рублей.
- Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила обстоятельства произошедшего. Под подозрение попал работник фермы, который на тот момент на работу не вышел, - сообщили в пресс-службе главка.
Подозреваемый сразу сознался, что был пьян, зашел в вольер и вынес несколько утрок в мешке, которых в последствии удалось вернуть хозяину.
- Вор сразу нашел покупателей и продал добычу, а вырученные деньги потратил на спиртное.
- Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 месяцев лишения свободы.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!