Свердловчанин сел в тюрьму за кражу уток

Всю выручку вор потратил на спиртное.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Кировграде вынесли приговор 29-летнему местному жителю, который украл уток с одной из ферм Верхнего Тагила. Как сообщили в областном МВД, пропажу заметил владелец птиц, а ущерб составил 4500 рублей.

- Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила обстоятельства произошедшего. Под подозрение попал работник фермы, который на тот момент на работу не вышел, - сообщили в пресс-службе главка.

Подозреваемый сразу сознался, что был пьян, зашел в вольер и вынес несколько утрок в мешке, которых в последствии удалось вернуть хозяину.

Вор сразу нашел покупателей и продал добычу, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 месяцев лишения свободы.

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