В центре Екатеринбурга эвакуировали гостиницу Hilton

В полиции пока не комментируют происходящее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

Вечером 13 октября в Екатеринбурге эвакуировали гостиницу DoubleTree by Hilton. В данный момент у здания дежурит полиция и пожарные. Все посетители выведены на улицу.

Также появилась информация, что эвакуирован Уральский технический институт связи и информатики.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал прокомментировать происходящее позже.

– Вся информация будет только по итогам проверки, – заявил Горелых.

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