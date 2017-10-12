В центре Екатеринбурга эвакуировали гостиницу Hilton

В полиции пока не комментируют происходящее.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
Вечером 13 октября в Екатеринбурге эвакуировали гостиницу DoubleTree by Hilton. В данный момент у здания дежурит полиция и пожарные. Все посетители выведены на улицу.
Также появилась информация, что эвакуирован Уральский технический институт связи и информатики.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал прокомментировать происходящее позже.
– Вся информация будет только по итогам проверки, – заявил Горелых.
- Напомним, что по Екатеринбургу прокатилась уже не одна волна сообщений о минировании.
- Уже дважды эвакуировали ТЦ "Гринвич", на прошлой неделе "бомбу" нашли в ТЦ "Глобус". Также одновременной эвакуации подверглись сразу десять школ города.
- Эвакуации также проходили в Арбитражном суде, ТЦ "МЕГА", в экономическом университете и других местах массового скопления людей.
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