В центре Екатеринбурга загорелся двухэтажный дом

Вход в "Гринвич" со стороны Вайнера закрыт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В эти минуты в Екатеринбурге горит деревянный двухэтажный дом на улице Вайнера. На месте ЧП уже работает пожарная бригада.

фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Дым расстелился по соседним дворам. Сообщается о том, что вход в ТЦ "Гринвич" со стороны Вайнера закрыт.

фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

На момент публикации взять комментарий у пресс-службы ГУ МЧС не удалось.