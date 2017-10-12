В центре Екатеринбурга загорелся двухэтажный дом

Вход в "Гринвич" со стороны Вайнера закрыт.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
В эти минуты в Екатеринбурге горит деревянный двухэтажный дом на улице Вайнера. На месте ЧП уже работает пожарная бригада.
фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
Дым расстелился по соседним дворам. Сообщается о том, что вход в ТЦ "Гринвич" со стороны Вайнера закрыт.
фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
На момент публикации взять комментарий у пресс-службы ГУ МЧС не удалось.
- Напомним, что 12 октября пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома на улице Центральной.