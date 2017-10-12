«Вот тебе и пятница 13-ое»: в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Антей»

До этого эвакуация прошла в гостинице Hilton и институте связи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017
В Екатеринбурге продолжают поступать сообщения об эвакуациях. В данный момент одна из них проходит в ТЦ "Антей».
До этого хорошо знакомые события произошли в гостинице Hilton, институте связи и отделении "Райффайзенбанка" в Пионерском поселке.
Официальные представители ведомств пока не комментируют очередную волну "минирований".
- Напомним, что по Екатеринбургу прокатилась уже не одна волна сообщений о минировании.
- Уже дважды эвакуировали ТЦ "Гринвич", на прошлой неделе "бомбу" нашли в ТЦ "Глобус". Также одновременной эвакуации подверглись сразу десять школ города.
- Эвакуации также проходили в Арбитражном суде, ТЦ "МЕГА", в экономическом университете и других местах массового скопления людей.
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