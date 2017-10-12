В одном из коттеджей Сысерти обнаружили труп бизнесмена

Следователи выясняют причины смерти мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.10.2017

В Сысерти в одном из коттеджей обнаружили труп 47-летнего мужчины. По информации уральских СМИ, погибший – сын экс-директора "Екатеринбургского хлебокомбината" Семена Маточкина. Информацию об обнаружении тела подтвердили в СКР по Свердловской области без указания имени мужчины.

– Сообщение об обнаружении трупа поступило в правоохранительные органы вчера вечером, – заявил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга. – На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия и тела признаков криминала не установлено. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас следователи опрашивают родственников, знакомых и соседей погибшего, чтобы выяснить причины смерти мужчины.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!