Уроженец Саратовской области продавал на Урале наркотики килограммами

Все общение со своим подельником подсудимый вел через интернет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Сысертский районный суд приговорил уроженца города Энгельс Саратовской области Александра Р. к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

По версии следствия, в начале августа 2016 года мужчина решил обогатиться за счет продажи наркотиков. Для этого в интернете он подыскал неизвестного, с которым они распределили между собой роли.

После этого Александр Р. на поезде выехал в Свердловскую область, в город Березовский, где вскрыл тайник с наркотиками общим весом 5,4 кг. После этого он переместил вещества в другой тайник, который находился рядом с федеральной трассой М-5 "Урал".

– Подсудимый получал от "куратора" описание тайников, а также указания, каким образом распределить наркотические средства по другим тайникам-закладкам. Общение с неустановленным лицом Александр Р. осуществлял через собственные технические средства (нетбук) и сеть Интернет, – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Позже подсудимый получил указание "раскидать" наркотики по тайникам, которые находились на территории Уфы. Но завершить начатое Александр Р. не успел, так как был схвачен полицейскими.

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