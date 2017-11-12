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В Екатеринбурге отправили за решетку местного жителя, который из ревности отрезал полицейскому голову

В Екатеринбурге отправили за решетку местного жителя, который из ревности отрезал полицейскому голову
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
После убийства мужчина сжег труп в лесу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю Владимиру Кошелеву, который в марте прошлого года из ревности задушил и расчленил начальника отдела уголовного розыска Артемовского Дмитрия Чечнева.

фото: страница Дмитрия Чечнева в социальных сетях

Согласно материалам следствия, 25 марта 2016 года Кошелев узнал из разговора с знакомой, что у нее дома спит пьяный Чечнев. Приревновав женщину, Кошелев приехал рано утром и задушил Чечнева полимерным кабелем. После этого он перетащил тело в ванную, где отрезал голову и упаковал труп в пакет.

– Кошелев вывез на автомобиле труп в лес около поселка Северка, где сжег его, – добавили в областной прокуратуре

  • Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Кошелева к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
  • Также в пользу трех родственников погибшего каждому в качестве возмещения морального вреда взыскали.

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Олег Галимов, 13.11.2017, 14:42
Тэги: Суд, Происшествия
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