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В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажке погиб человек

В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажке погиб человек
16+
Фото: служба спасения "Сова", архив
Спасатели вывели из горящего дома 10 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Екатеринбурге в ночь на 13 ноября сгорела квартира в девятиэтажном доме на улице Высоцкого. В огне погиб человек, сообщили в областном управлении МЧС.
 
Пожар на четвертом этаже многоэтажки начался в четыре часа утра. На площади 2 квадратных метра горело домашнее имущество в одной из квартир. Прибывшие спасатели эвакуировали по лестничным маршрам 9 взрослых и одного ребенка. Спасти жильца загоревшейся квартиры не удалось, сообщает E1.
 
На месте ЧП работали 8 пожарных и 3 спецмашины. Спустя 10 минут огонь был локализован, полностью пожар потуишил к пяти часам утра. Причины возгорания устанавливаются.
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 13.11.2017, 08:58
Тэги: Пожар
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