В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажке погиб человек

Спасатели вывели из горящего дома 10 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Екатеринбурге в ночь на 13 ноября сгорела квартира в девятиэтажном доме на улице Высоцкого. В огне погиб человек, сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар на четвертом этаже многоэтажки начался в четыре часа утра. На площади 2 квадратных метра горело домашнее имущество в одной из квартир. Прибывшие спасатели эвакуировали по лестничным маршрам 9 взрослых и одного ребенка. Спасти жильца загоревшейся квартиры не удалось, сообщает E1.

На месте ЧП работали 8 пожарных и 3 спецмашины. Спустя 10 минут огонь был локализован, полностью пожар потуишил к пяти часам утра. Причины возгорания устанавливаются.