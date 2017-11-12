В Екатеринбурге вынесли приговор таксисту, который убил пассажира, отказавшегося платить за проезд

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Уроженец Узбекистана будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017 Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 38-летнему Ойбеку Н., который будучи таксистом, убил пассажира. Инцидент произошел 1 мая этого года, когда таксист подвозил пьяного 29-летнего киргиза. Водитель остановил машину на остановке "Павла Шаманова" в микрорайоне Академический и попросил пассажира оплатить проезд, но у мужчин возник конфликт. – Когда пассажир вышел из такси, Ойбек Н. выбежал вслед за ним и отверткой нанес ему удар в голову и грудь, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Пассажир скончался на месте от проникающей раны груди.

Суд приговорил таксиста к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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