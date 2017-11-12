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В Екатеринбурге вынесли приговор таксисту, который убил пассажира, отказавшегося платить за проезд

В Екатеринбурге вынесли приговор таксисту, который убил пассажира, отказавшегося платить за проезд
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Уроженец Узбекистана будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 38-летнему Ойбеку Н., который будучи таксистом, убил пассажира.

Инцидент произошел 1 мая этого года, когда таксист подвозил пьяного 29-летнего киргиза. Водитель остановил машину на остановке "Павла Шаманова" в микрорайоне Академический и попросил пассажира оплатить проезд, но у мужчин возник конфликт.

– Когда пассажир вышел из такси, Ойбек Н. выбежал вслед за ним и отверткой нанес ему удар в голову и грудь, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

  • Пассажир скончался на месте от проникающей раны груди.
  • Суд приговорил таксиста к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима.
  • Приговор не вступил в законную силу. 

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Олег Галимов, 13.11.2017, 12:14
Тэги: Суд, Происшествия
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