В центре Екатеринбурга подожгли парфюмерный магазин «Л`Этуаль»

Пожар произошел ранним утром.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017
В Екатеринбурге в ночь на 14 февраля на проспекте Ленина загорелся магазин косметики и парфюмерии «Л'Этуаль», сообщили в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в половине пятого утра: горела внутренняя отделка магазина, расположенного на первом этаже жилого пятиэтажного дома. На место ЧП прибыли девять спасателей и три спецмашины, полностью потушить пожар удалось к шести часам утра.
Спасатели также обнаружили разбитое окно магазина со стороны черного входа. Там же нашли булыжник – такие же камни лежали около соседнего подъезда.
- Товар в магазине не пострадал, но не исключено, что сегодня, в День всех влюбленных, парфюмерный магазин будет закрыт.
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