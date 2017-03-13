«Мне кажется, она просто заигралась»: директор лицея, где порезали школьницу, рассказал о случившемся

Он сообщил, что 14-летняя девочка, которая стала фигуранткой уголовного дела, будет обучаться на дому.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

После того, как в екатеринбургском лицее № 109 восьмиклассница порезала ножом свою свертсницу, корреспондент НАШЕЙ связался с директором учебного заведения , который рассказал об ученице, ставшей виновницей случившегося, и сообщил подробности самого инцидента.



Стала хуже учиться

– Девочка училась у нас с первого по пятый класс, – начал руководитель лицея № 109 Андрей Ивонин. – Была пятёрочницей, красой и гордостью класса. Затем они с мамой на год уехали в Пятигорск. Но потом, как я понимаю, по карьерным соображениям, когда маме девочки предложили здесь хорошую работу, они вернулись. Мы, безусловно, с удовольствием взяли девочку обратно, памятуя, как она проявляла себя 5 лет.

В итоге девочка попала в тот же класс. Но, как вскоре отметила ее классный руководитель, она стала более замкнутой. Преподавателя смутило, что ученица перестала посещать кружки и секции, которых много как в самом лицее, так и в округе. Хотя ранее, как рассказали одноклассники девочки, она занималась каратэ. Кроме того, школьнице стало сложнее учиться, у нее немного снизилась успеваемость.

– Хотя, в принципе, одна тройка – не катастрофа, – считает Андрей Олегович.

Когда классный руководитель девочки решила поговорить с ней, чтобы выяснить, что случилось, та ответила, что в Пятигорске просто была слабая школа. А на вопросы «Что делаешь после занятий? Какие у тебя сейчас увлечения?» ученица ответила, что любит читать фэнтези, а также проводит время за компьютером.

Личная страница девочки / ok.ru

Наблюдалась у психиатра



Кроме того, директор лицея подтвердил, что неделю до случившегося девочка не ходила в школу, так как наблюдалась в это время у психиатра. Но, по словам, Андрея Ивонина, это было разовое амбулаторное лечение.

– Да, на прошлой неделе ребенок не пришел в школу, – рассказал он. – Классный руководитель созвонилась с мамой. Та ответила, что дочь лечится. Но, когда девочка пришла в школу, справки у нее не было. Мы, естественно, ее запросили, раз она пропустила целую неделю.

В итоге лицей все-таки получил справку, где было указано «консультация у психолога-психиатра». Но понятно, что никаких диагнозов в подобных документах сейчас не указывают. Поэтому и никаких подозрений у педагогов не было.

– В принципе, оснований для обращения в наш совет профилактики, который занимается агрессивными и плохо учащимися детьми, не было, - продолжает Андрей Олегович. – Направлять ее к психологу, в принципе, тоже не было повода. У нас достаточно много гиперактивных детей, поэтому психолог и так каждый день около 15 человек берет. А в этом случае ребенок всегда себя вел ровно. И, скажу так, что в классе у нее не было ни врагов, ни друзей.

У нее был список жертв



И в понедельник утром ничто не предвещало того, что случилось в туалете для девочек. Напомним: три школьницы зашли в туалет. Но потом одна из них попросила третью выйти. После чего, спросив оставшуюся одноклассницу, как та к ней относится, девочка достала нож и порезала ее.

Подтвердил директор лицея и то, что девочка решила попробовать себя в роли серийного убийцы.

– Минут 30 до того, как приехала полиция, девочка сидела с одним из учителей, – рассказал он. – И на вопрос «Зачем ты это сделала?» она воспроизводила один и тот же текст.

«Серийных убийц обычно не находят, так как они легко скрываются с места преступления. Я хочу попробовать себя в роли серийного убийцы» – повторяла девочка, заявив, что прочитала много книг на эту тему.



Также выяснилось, что у восьмиклассницы был список будущих «жертв», в который попали фамилии ее одноклассников.

– Я его сам не видел, но она о нем говорила. Его и нож сразу же передали в полицию. А сейчас все материалы уже в Следственном комитете. Безусловно, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Но преступник – не преступник, а учиться надо, – считает директор лицея. – И на мой вопрос: «А мне-то что с ребенком делать?» мне, в принципе, дале разрешение на то, что будет дистантное обучение. То есть будем скидывать ей домашние задания смс-кой, чтобы лишний раз за компьютер не садилась. Думаю, что там роль нашего горячо любимого друга велика. Но это, конечно, только мои догадки.

Личная страница пострадавшей девочки / vk.com

Придумала себе роль



Напомним, что девочка, которая стала первой и, к счастью, единственной «жертвой» восьмиклассницы, отделалась царапиной. И из больницы, как сообщил директор, ее отпустили без ограничения по занятиям.

– Тогда как прокомментируете, что возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»?

– Ну, уголовное дело в подобных ситуациях в любом случае возбуждается. Но не надо думать, что если уголовное дело, то сразу тюрьма и так далее. Главное здесь – провести профессиональную экспертизу, чтобы выяснить, насколько все нормально с психикой у ребенка. Потому что, конечно, хоть я уже 11 лет директор школы, в моей практике подобное впервые.

– А какие меры сейчас будут приниматься в школе, чтобы не допустить подобного впредь?

– Сегодня раздал всем классным руководителям памятку о поведенческих реакциях у детей в кризисном состоянии, которую подготовила психолог. Но, надо сказать, что детей, у которых проявляется подобное, очень сложно диагностировать по внешнему поведению. То есть они ведут себя адекватно, пока это не случается. В принципе, на мой взгляд, она просто заигралась и потому придумала себе такую роль «серийный убийца».