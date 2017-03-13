На Центральном стадионе в Екатеринбурге в шахту упал рабочий

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
Возможное нарушение правил техники безопасности стало причиной трагедии: в шахту сорвался рабочий на Центральном стадионе. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области сегодня, 14 марта.
Рабочий по фамилии Кострикин
ЧП произошло около 11 утра.
- Мужчина пошел за фанерой и сорвался в шахту. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП. По итогам будет принято соответствующее решение, – сказал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.
Мужчина находится в 36-й больнице, у него перелом поясничного позвонка, прокомментировали врачи.
Плановые учения силовиков
Сегодня же на Центральном стадионе прошли плановые учения силовиков: полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов.
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Центральный стадион реконструируют к Чемпионату мира по футболу 2018 года.