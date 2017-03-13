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На Центральном стадионе в Екатеринбурге в шахту упал рабочий

На Центральном стадионе в Екатеринбурге в шахту упал рабочий
16+
Фото: vk.com/rossiya2018
Сегодня же на Центральном стадионе прошли плановые учения силовиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Возможное нарушение правил техники безопасности стало причиной трагедии: в шахту сорвался рабочий на Центральном стадионе. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области сегодня, 14 марта.

Рабочий по фамилии Кострикин

ЧП произошло около 11 утра.

- Мужчина пошел за фанерой и сорвался в шахту. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП. По итогам будет принято соответствующее решение, – сказал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Мужчина находится в 36-й больнице, у него перелом поясничного позвонка, прокомментировали врачи.

Плановые учения силовиков

Сегодня же на Центральном стадионе прошли плановые учения силовиков: полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов.

  • Центральный стадион реконструируют к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
     
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Галина Исакова, 14.03.2017, 19:30
Тэги: Футбол, ЖКХ, МЧС
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