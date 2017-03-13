«Пошла убивать, у меня есть список»: школьница из Екатеринбурга рассказала, почему напала с ножом на одноклассницу

Всего у нее могло бы быть 40 жертв.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Уральские силовики рассказали, почему 14-летняя школьница вчера, 13 марта, ранила ножом одноклассницу. По словам самой девочки, она восхищалась книгами про маньяков и решила «быть, как они». У нее даже был свой список потенциальных жертв — из 40 человек, как написала «КП-Екатеринбург».

«Психологический эксперимент» в туалете

Как рассказал источник «КП-Екатеринбург», драма произошла вчера в женском туалете на перемене.

— Школьница зашла в туалет с двумя своими одноклассницами. Там она сказала, что будет проводить психологический эксперимент и попросила одну из девочек выйти. Когда та ее послушала, она достала нож и ударила им свою одноклассницу в живот. К счастью, нож оказался тупой, поэтому девочка особых травм не получила. После этого ее ударили ножом по горлу, пошла кровь. Учитель услышала крик и зашла в туалет, — рассказал источник.

Пострадавшую спасло только то, что нож был тупым и не сильно ее поранил.

«Я пошла убивать»: школьница рассказала о списке

На допросе, как написало издание, представители силовых структур оказались в шоке от вещей, в которых признался ребенок.

— Подросток рассказала учителям, что стала поклонницей книг про серийных убийц и решила стать одним из них, потому что их никогда не находят. Она сказала: «Я пошла убивать. У меня есть список из 40 жертв, одноклассница была в нем первой». Девочка также увлекается и чтением фэнтези. В списке были имена и лругих одноклассников, которые чем-то раздражали школьницу, — отметили представители силовых структур.

Только после этого выяснилось, что всю неделю, которую она пропустила в школе, девочка проходила лечение у психотерапевта. А трагедия произошла на второй день после ее возвращения. Она принимает назначенные препараты. Учителя предполагают, что на фоне их приема такое ЧП и произошло.

Школьницу временно отстранили от занятий.

В прокуратуре Свердловской области рассказали, что 14-летнюю пострадавшую девушку госпитализировали в больницу, будут проведены экспертизы.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», отметили в СУ СКР по Свердловской области.

ЧП произошло 13 марта в лицее №109: ученица 8-го класса в туалете поранила ножом свою подругу.