«Пошла убивать, у меня есть список»: школьница из Екатеринбурга рассказала, почему напала с ножом на одноклассницу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
«Психологический эксперимент» в туалете
— Школьница зашла в туалет с двумя своими одноклассницами. Там она сказала, что будет проводить психологический эксперимент и попросила одну из девочек выйти. Когда та ее послушала, она достала нож и ударила им свою одноклассницу в живот. К счастью, нож оказался тупой, поэтому девочка особых травм не получила. После этого ее ударили ножом по горлу, пошла кровь. Учитель услышала крик и зашла в туалет, — рассказал источник.
«Я пошла убивать»: школьница рассказала о списке
— Подросток рассказала учителям, что стала поклонницей книг про серийных убийц и решила стать одним из них, потому что их никогда не находят. Она сказала: «Я пошла убивать. У меня есть список из 40 жертв, одноклассница была в нем первой». Девочка также увлекается и чтением фэнтези. В списке были имена и лругих одноклассников, которые чем-то раздражали школьницу, — отметили представители силовых структур.
- В прокуратуре Свердловской области рассказали, что 14-летнюю пострадавшую девушку госпитализировали в больницу, будут проведены экспертизы.
- В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», отметили в СУ СКР по Свердловской области.
- ЧП произошло 13 марта в лицее №109: ученица 8-го класса в туалете поранила ножом свою подругу.
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