Наверх
В массовом ДТП на Кольцовском тракте пострадали женщина и грудной ребенок
11:48, сегодня
«Пошла убивать, у меня есть список»: школьница из Екатеринбурга рассказала, почему напала с ножом на одноклассницу
11:02, сегодня
Свердловская полиция потратит 1,2 миллиона на покупку 24 служебных собак
10:31, сегодня
«Я никого не оскорблял»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу блогера Руслана Соколовского
10:04, сегодня
Треть дошкольников в России испытывает проблемы со зрением
В центре Екатеринбурга встали трамваи
09:39, сегодня
Несколько машин попали в массовое ДТП на Кольцовском тракте
09:32, сегодня
Голый мужчина разгуливал по улицам Екатеринбурга
09:16, сегодня
Аптеки «Живика» на Ботанике радуют горожан весенними скидками
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
09:00, сегодня1
В Екатеринбурге полицейский забыл автомат в кафе
08:56, сегодня
Модель из Екатеринбурга, пропавшую в Бахрейне, депортировали из Иордании
08:18, сегодня
Покупка квартиры на маткапитал: имеют ли муж и дети право на доли в таком жилье?
08:16, сегодня
Слишком мало платят: в Екатеринбурге водителей общественного транспорта собирают на митинг
20:15, 13.03.2017
Боец без правил избежал уголовного дела за нападение на редактора екатеринбургского журнала
19:54, 13.03.2017
13 марта в Екатеринбурге: ругающий религию Соколовский и восхваляющий мегаполисы Варламов
19:30, 13.03.2017
Тест «Хорошо ли вы знаете комедию «Девчата»?
19:29, 13.03.20171
В Свердловской области ударят 20-градусные морозы
19:05, 13.03.2017
Радислав Гандапас: «Хороший лидер не может быть плохим оратором»
18:36, 13.03.2017
Ретроспектива за сто лет: в Екатеринбурге откроется фотовыставка, посвященная Городскому пруду
18:24, 13.03.2017
Екатеринбургский режиссер снял в заброшенной больнице фильм о «расчлененном» Сталине
17:54, 13.03.2017
Большегрузам запретят ездить по трассам Свердловской области
17:17, 13.03.2017
В Екатеринбурге восьмиклассница порезала сверстницу ножом в туалете лицея
17:14, 13.03.20171
Сточные воды могут затопить улицы Екатеринбурга этой весной
16:32, 13.03.2017
«Вот только печку перекладывали»: хозяева дома в Талице, где на девочку рухнул потолок, ремонтировали его прошлым летом
15:15, 13.03.2017
Закрывайте дома шторы: в Верхотурье мужчина залез в дом через окно и изнасиловал хозяйку квартиры
15:12, 13.03.20173
Цена за исследование – почти два миллиона рублей: ученые рассказали, как будут изучать грязь в Екатеринбурге
15:00, 13.03.2017
В Госдуме предложили заменить материнский капитал участком земли, ежемесячными выплатами и большим автомобилем
14:21, 13.03.20174
В Рефтинском водохранилище нашли тело мужчины с раной на шее
14:21, 13.03.2017
В Екатеринбурге стартует процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Онлайн-трансляция из зала суда
14:00, 13.03.20173
Минфин РФ предложил снизить прямые налоги и увеличить НДС
13:38, 13.03.20173
В центре Екатеринбурга экс-полицейский надел форму через 12 лет после увольнения и пошел размахивать пистолетом
13:27, 13.03.20173
На свердловском водохранилище спасли 11 рыбаков
12:43, 13.03.2017
Самый яркий праздник красок Холи в Индии: известный фотограф из Екатеринбурга Станислав Белоглазов снял, как это было
12:29, 13.03.20174
Авария на дороге вылилась в драку: в Екатеринбурге после ДТП избили водителя
12:14, 13.03.2017
В Екатеринбурге погиб солдат-срочник из Пермского края
12:08, 13.03.20173
В Екатеринбурге пьяные бездомные сожгли чужой дом
11:42, 13.03.2017
Ждем туристических путевок: Россия согласовала с Египтом протокол по авиабезопасности
11:20, 13.03.2017
Модель из Екатеринбурга осталась участвовать в шоу «Холостяк»: главный герой был восхищен ее чистотой и невинностью
11:10, 13.03.20173
В Екатеринбург придет похолодание: на этой неделе ожидаются заморозки, но будет солнечно
10:00, 13.03.20173
На «Евровидение-2017» от России поедет девушка в инвалидной коляске
09:25, 13.03.20177
На трассе под Нижним Тагилом пассажирский автобус врезался в легковушку, есть пострадавшие
08:50, 13.03.2017
Блогер Илья Варламов похвалил Екатеринбург и Челябинск, назвав их «настоящими мегаполисами»
08:35, 13.03.20173
Совместно построенный дом вышел боком: развод дочери влетел жителю Екатеринбурга в 6 миллионов рублей
08:30, 13.03.20175
И доброе дело, и заработок: как качественно продать себя в Екатеринбурге, пользуясь возможностями своего тела
08:10, 13.03.20172
«Чертово колесо!» Подумали мама с ребенком, которых смотритель забыл выпустить с аттракциона
19:30, 12.03.2017
В Екатеринбурге показали фильм «Наина Ельцина. Объяснение любви» в честь 85-летия супруги первого президента России
19:05, 12.03.20172
«Ребенка на эту окраину могли привезти специально»: в Серове найден обезглавленный труп младенца
18:02, 12.03.20173
Пропавшая девушка-модель из Екатеринбурга нашлась в Иордании
17:24, 12.03.20172
В Екатеринбурге сотрудники ППС спасли мужчину из горящего дома
16:38, 12.03.2017
Появилось видео с места, где канадские полицейские застрелили россиянина
15:52, 12.03.20173
«Отличный хиппимобиль»: американский актер Том Хэнкс купил УАЗ-буханку
15:08, 12.03.20172
«Не будет никаких массовых суицидов»: полицейские просят родителей не поддаваться панике
14:22, 12.03.2017

«Пошла убивать, у меня есть список»: школьница из Екатеринбурга рассказала, почему напала с ножом на одноклассницу

«Пошла убивать, у меня есть список»: школьница из Екатеринбурга рассказала, почему напала с ножом на одноклассницу
16+
Фото: личная страница школьницы в соцсетях
Всего у нее могло бы быть 40 жертв.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Уральские силовики рассказали, почему 14-летняя школьница вчера, 13 марта, ранила ножом одноклассницу. По словам самой девочки, она восхищалась книгами про маньяков и решила «быть, как они». У нее даже был свой список потенциальных жертв — из 40 человек, как написала «КП-Екатеринбург».

«Психологический эксперимент» в туалете

Как рассказал источник «КП-Екатеринбург», драма произошла вчера в женском туалете на перемене. 

— Школьница зашла в туалет с двумя своими одноклассницами. Там она сказала, что будет проводить психологический эксперимент и попросила одну из девочек выйти. Когда та ее послушала, она достала нож и ударила им свою одноклассницу в живот. К счастью, нож оказался тупой, поэтому девочка особых травм не получила. После этого ее ударили ножом по горлу, пошла кровь. Учитель услышала крик и зашла в туалет, — рассказал источник.

Пострадавшую спасло только то, что нож был тупым и не сильно ее поранил.

«Я пошла убивать»: школьница рассказала о списке

На допросе, как написало издание, представители силовых структур оказались в шоке от вещей, в которых признался ребенок. 

— Подросток рассказала учителям, что стала поклонницей книг про серийных убийц и решила стать одним из них, потому что их никогда не находят. Она сказала: «Я пошла убивать. У меня есть список из 40 жертв, одноклассница была в нем первой». Девочка также увлекается и чтением фэнтези. В списке были имена и лругих одноклассников, которые чем-то раздражали школьницу, — отметили представители силовых структур.

Только после этого выяснилось, что всю неделю, которую она пропустила в школе, девочка проходила лечение у психотерапевта. А трагедия произошла на второй день после ее возвращения. Она принимает назначенные препараты. Учителя предполагают, что на фоне их приема такое ЧП и произошло.
 
Школьницу временно отстранили от занятий.
  • В прокуратуре Свердловской области рассказали, что 14-летнюю пострадавшую девушку госпитализировали в больницу, будут проведены экспертизы.
  • В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», отметили в СУ СКР по Свердловской области.
  • ЧП произошло 13 марта в лицее №109: ученица 8-го класса в туалете поранила ножом свою подругу.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 14.03.2017, 11:02
Тэги: Дети, Происшествия, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Религия Отдых Транспорт Дети Катастрофа Образование Крушение самолета под Ростовом Корь Новости Ельцин-центр Тест В Египте разбился самолет с российскими туристами Культура Новости России Жизнь в городе Храм святой Екатерины Интернет Грипп в Екатеринбурге ЧМ-2018 Статистика Происшествия Политика Ту 154 В Екатеринбурге -40 градусов Мотоциклы Лайфхак Секс Рейтинг Фото Искусство Видео Новый год Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Бэби-боксы Шоу-бизнес Растения Спорт Медицина Смерть Знаменитости Афиша Доска позора ВУЗ Авто Война ритуальных агентств Горящие авто Необычное Скорая помощь Семья Расстрел на Депутатской Опрос Школа Красота Суд Кризис и санкции Дело Пьянкова Отключение света Уралмаш, Эльмаш Животные Новости дня Ловец покемонов Деньги Голодовка в колонии Женщины Розыск История Екатеринбурга Расстрел Музыка Коллекторы Экономия Рецензия Сибирская язва Дороги ЗАГС Мистика Скандалы Кто заработал Футбол Мода Туризм Приговор Лошагину Хоккей Мультимедиа Скандал с Новиковым Грипп ЖКХ Интервью Убийство в Рахмангулово СМИ Погода Гололед Еда Мировые новости Строительство Транспортная реформа ИГИЛ Криминал Отношения Парковки Слухи Баскетбол Конкурсы Взятки Взрыв Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Пожар Приостановка полетов в Египет Военный репортаж Горячее Высокие технологии Дом-2 Волейбол Психология Ошибки врачей Самолет История успеха Студенты Здоровье Расписание Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Недвижимость Развлечения Обрушение крыши на Калинина Снос монастыря на Качканаре Дорожные воины Пусть говорят МЧС Мужчины Хэллоуин-2015 Бизнес Самолет Минобороны упал в Якутии Позитив Экономика ГИБДД ДТП Эксклюзив Производство Общественный транспорт Выставки Личное Биатлон Путин Репортаж

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru