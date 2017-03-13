Таксист, обезглавивший девушку на Широкой Речке, отказался от адвоката

Причиной стало то, что юрист якобы вызвался защищать подсудимого только из жалости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Во вторник, 14 марта, в Верх-Исетском районном суде прошло очередное заседание по делу об убийстве 22-летней екатеринбурженки Кристины Медведевой, обезглавленное тело которой нашли на Широкой речке в июле прошлого года.

Как сообщает «АиФ-Урал», судебный процесс находился уже на стадии прений перед вынесением приговора, но обвиняемый в убийстве девушки таксист Сергей Соколов неожиданно отказался от своего адвоката.

– Он сегодня отказался от адвоката, заявил, что у него ВИЧ и маленький ребенок. И вообще хочет оттянуть приговор. Зачем нас так мучить? – цитирует издание слова матери погибшей девушки.

Причиной отказа стало то, что адвокат якобы согласился защищать подсудимого только из жалости. В итоге судья согласился на замену, назначив следующее заседание на 21 марта. Но после назначения нового защитника процесс, который уже близился к вынесению приговора, вернется на начальную стадию.

Напомним, что таксиста Соколова обвиняют по статье "Убийство", по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 25 июля 2016 года Кристина Медведева сама села в машину Соколова. Как выяснили силовики, после этого они катались по городу, а затем он начал к ней приставать. После отказа мужчина избил девушку так, что та потеряла сознание. Затем таксист засунул девушку в багажник, и проездил так целый день. А ближе к вечеру Соколов купил нож и на одном из водоемов на Широкой речке обезглавил свою жертву.