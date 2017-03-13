Установлена личность погибшего на Рефтинском водохранилище мужчины, которого просили опознать по одежде

Им оказался 40-летний житель Асбеста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Следственный комитет сообщает, что личность мужчины, которого нашли 2 марта в Рефтинском водохранилище, установлена.

40-летний житель Асбеста

Личные данные следствием не оглашаются.

- Личность была установлена в результате оперативных и следственных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции, – комментирует помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

Убит в феврале этого года

Ранее НАША писала, что труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в канале сброса теплой воды на Рефтинском водохрналище. Тело нашли в районе струераспределительной дамбы Рефтинского водохранилища в Сухоложском районе. На шее у погибшего обнаружили колото-резаное ранение шеи.

На вид мужчине 35 – 40 лет, он имеет европеоидную наружность. Телосложение среднее, рост около 170 сантиметров. Для опознания следователи предъявили одежду погибшего.

При мужчине также были обнаружены обрывки записки.