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Установлена личность погибшего на Рефтинском водохранилище мужчины, которого просили опознать по одежде

Установлена личность погибшего на Рефтинском водохранилище мужчины, которого просили опознать по одежде
16+
Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Им оказался 40-летний житель Асбеста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Следственный комитет сообщает, что личность мужчины, которого нашли 2 марта в Рефтинском водохранилище, установлена.

40-летний житель Асбеста

Личные данные следствием не оглашаются.

- Личность была установлена в результате оперативных и следственных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции, – комментирует помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

Убит в феврале этого года

Ранее НАША писала, что труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в канале сброса теплой воды на Рефтинском водохрналище. Тело нашли в районе струераспределительной дамбы Рефтинского водохранилища в Сухоложском районе. На шее у погибшего обнаружили колото-резаное ранение шеи.
На вид мужчине 35 – 40 лет, он имеет европеоидную наружность. Телосложение среднее, рост около 170 сантиметров. Для опознания следователи предъявили одежду погибшего.

труп

труп

При мужчине также были обнаружены обрывки записки.

труп

 

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Галина Исакова, 14.03.2017, 13:56
Тэги: Смерть, Фото, Мужчины
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