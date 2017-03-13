В Екатеринбурге кусок крыши Музкомедии упал прямо на головы двум прохожим, девушек увезли на скорой

ЧП произошло со стороны проспекта Ленина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
У Театра музыкальной комедии на проспекте Ленина вечером 14 марта обвалился кусок крыши, написал портал e1. В ЧП пострадали двое прохожих, девушек увезли в больницу.
Как сообщили очевидцы, кусок бетонной крыши упал прямо на тротуар неподалеку от перекрестка Ленина и Карла Либкнехта. Сейчас место ЧП уже огорожено лентами.
- Когда это случилось, там шли две молодые девушки, их госпитализировали. В Горздраве обещали позже рассказать о том, насколько серьезно они пострадали.
- В Музкомедии вечером 14 марта не ответили на звонки.