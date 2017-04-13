В Екатеринбурге около Театра драмы группа молодежи жестоко избила скейтбордиста: у него сломана челюсть

Полиция приняла заявление от пострадавшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге около Драмтеатра группа молодых людей сильно избила 17-летнего подростка-скейтбордиста. Пострадавший с родителями обратился в полицию в День космонавтики, 12 апреля.

Как Znak.com рассказал отец одного из пострадавших, Алексей Хитров, его сын с друзьями катался на площади около театра. Один из скейтбордистов случайно толкнул парня, который там сидел с друзьями.

После этого началась потасовка. В ней приняли участие эти трое, к которым позже присоединились еще больше десятка человек.

— Похоже, эти трое были заводилами и специально спровоцировали конфликт, пока их приятели дожидались «в засаде». Началось формальное избиение. Моему сыну досталось несколько ударов, одному парню голову пробили. Сильнее всех пострадал друг моего сына. Нападавшие его держали за руки, пока один из них бил парня скейтом по голове. У него сложный перелом челюсти, сейчас он в больнице, — рассказал Znak.com Алексей Хитров.

В полиции НАШЕЙ факт драки подтвердили.

— В отдел полиции № 9 поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего по факту причинения его 17-летнему сыну телесных повреждений. Со слов самого пострадавшего, 12 апреля у него произошел конфликт с тремя неизвестными людьми, в итоге он получил травмы. При описании своих обидчиков молодой человек пояснил, что на вид им было больше 20 лет, никаких вещей у него не забрали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ицидента, а также лиц, причастных к данному происшествию. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствания для установления степени тяжести вреда здоровью, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По мнению отца одного из пострадавших, полиция работает неоперативно, участковый дело заниматься не стал, отправив его в отдел на Крылова. Он также утверждает, что среди нападавших были и взрослые ребята, один из них даже с травматическим пистолетом.