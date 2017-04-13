Наверх
Екатеринбуржцам покажут гигантские раритетные книги
18:20, сегодня
В Екатеринбурге около Театра драмы группа молодежи жестоко избила скейтбордиста: у него сломана челюсть
18:12, сегодня
Никита Михалков представил свое детище «в двух шагах» от Ельцин Центра
17:40, сегодня
Подростка сбила пенсионерка: в Екатеринбурге задержали водителя, сбежавшего с места ДТП на Щербакова
17:01, сегодня
В Свердловской области в жилом доме крыша упала прямо в квартиру, пробив потолок и пол
16:44, сегодня
В Екатеринбурге полиция оцепила «Дом контор» из-за гаджета в урне
16:25, сегодня
Маршрутов – меньше, денег – больше: Екатеринбург получит еще 64 миллиона рублей на транспортную реформу
16:17, сегодня1
«Поголовное уничтожение малого бизнеса!»: свердловские предприниматели высказались по поводу перехода на онлайн-кассы
15:45, сегодня
С июля 2017 года в России можно будет оформлять больничные в электронном виде
15:15, сегодня
В Свердловской области просыпаются клещи: простой способ обезопасить себя от укусов
14:53, сегодня
Парад абсурда начнется от Ельцин Центра: в Екатеринбурге подана заявка на пятую Монстрацию
14:45, сегодня
«Как Иван-Дурак ума-разума набирался!» Сказочная Академия устраивает День открытых дверей в Екатеринбурге
14:33, сегодня
Сестра смогла спастись: в Свердловской области возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика на железной дороге
14:02, сегодня
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
14:01, сегодня
Придется отпрашиваться у Ройзмана: депутатов Екатеринбургской гордумы будут штрафовать за прогулы
13:57, сегодня
На «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожан призовут к ЗОЖ и сохранению окружающей среды
13:50, сегодня
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
13:36, сегодня
Около железнодорожного вокзала Екатеринбурга в кустах нашли отрезанную голову
13:31, сегодня1
В Екатеринбурге задержали трех сотрудников ОБЭП
13:12, сегодня
«Это была провокация»: представитель Кадырова в Екатеринбурге прокомментировал драку студентов на матче
12:53, сегодня2
В Екатеринбурге появился уникальный аппарат для выявления рака на ранних стадиях
12:47, сегодня1
9 мифов о весеннем авитаминозе в Екатеринбурге
12:26, сегодня
«Двери открыты, телевизор работает, никого дома нет»: в Нижнем Тагиле из своей квартиры пропала пожилая женщина
12:17, сегодня
В Первоуральске задержали неадекватного водителя-наркомана
12:04, сегодня
В Свердловской области за дачу ложных показаний депутата привлекут к суду
11:33, сегодня
В Екатеринбурге на одну вакансию в сфере госслужбы претендуют 30 человек
11:26, сегодня
Допрыгался: в Екатеринбурге хулигана, который прыгал по машинам, арестовали на 5 суток
10:44, сегодня
В Екатеринбурге снесли незаконный магазин товаров для животных
10:35, сегодня1
В Екатеринбурге «Рено» влетел в трамвай
09:51, сегодня1
За ночь в Екатеринбурге сгорели три ВАЗа и «Газель»
09:25, сегодня2
Выходные в Екатеринбурге c 15 по 16 апреля: идем на Базар диковин, зажигаем на рок-шоу и празднуем Пасху
09:00, сегодня
Под Екатеринбургом автомобиль задавил парня и девушку: водитель сбежал с места ДТП
08:50, сегодня
Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении»
08:33, сегодня
Дождь, снег и сильный ветер: погода не порадует екатеринбуржцев в выходные
08:11, сегодня
«Лысина решает»: рецензия на фильм «Форсаж 8»
08:10, сегодня
Никита Михалков приехал в Екатеринбург и сделал новое заявление о Ельцин Центре
23:50, 13.04.20172
МЧС предупреждает: на Екатеринбург идет ураган
22:45, 13.04.2017
В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего ребенка, водитель сбежал с места ДТП
20:56, 13.04.2017
Две новые школы откроются в Екатеринбурге в 2017 году
20:24, 13.04.2017
Два екатеринбуржца угнали иномарку и устроили гонки с полицейскими
19:47, 13.04.2017
Друзья подростка, забившего насмерть охранника в Екатеринбурге, рассказали свою версию инцидента
19:19, 13.04.20171
Жителей Екатеринбурга бесплатно научат красиво снимать свадьбы
19:03, 13.04.2017
Людей пинали ногами: студенты из Екатеринбурга и Грозного устроили массовую драку во время футбольного матча
19:03, 13.04.20172
«Мы как старые игрушки, которые завалялись и их уже не отмыть»: интервью с Галиной Марченко из «Спокойной ночи, малыши»
18:35, 13.04.2017
В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички
18:31, 13.04.20172
В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике
17:45, 13.04.20171
Свердловских школьников будут учить приемам самбо на уроках физкультуры
17:39, 13.04.2017
Дайте ему ролей: екатеринбургский драматург Николай Коляда заступился за выпавшего из окна актера Василия Степанова
17:15, 13.04.20172
В Екатеринбурге вновь пройдет митинг против отмены льготного проезда и повышения цен
17:12, 13.04.20171
В Свердловской области на перегоне около Северки поезд насмерть задавил трехлетнего мальчика
16:42, 13.04.20171
Ждать приговора осталось недолго: прения по делу Руслана Соколовского назначены на 27 апреля
16:33, 13.04.20171

В Екатеринбурге около Театра драмы группа молодежи жестоко избила скейтбордиста: у него сломана челюсть

В Екатеринбурге около Театра драмы группа молодежи жестоко избила скейтбордиста: у него сломана челюсть
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Полиция приняла заявление от пострадавшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге около Драмтеатра группа молодых людей сильно избила 17-летнего подростка-скейтбордиста. Пострадавший с родителями обратился в полицию в День космонавтики, 12 апреля.
 
Как Znak.com рассказал отец одного из пострадавших, Алексей Хитров, его сын с друзьями катался на площади около театра.  Один из скейтбордистов случайно толкнул парня, который там сидел с друзьями.
После этого началась потасовка. В ней приняли участие эти трое, к которым позже присоединились еще больше десятка человек.

— Похоже, эти трое были заводилами и специально спровоцировали конфликт, пока их приятели дожидались «в засаде». Началось формальное избиение. Моему сыну досталось несколько ударов, одному парню голову пробили. Сильнее всех пострадал друг моего сына. Нападавшие его держали за руки, пока один из них бил парня скейтом по голове. У него сложный перелом челюсти, сейчас он в больнице, — рассказал Znak.com Алексей Хитров.

В полиции НАШЕЙ факт драки подтвердили.

— В отдел полиции № 9 поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего по факту причинения его 17-летнему сыну телесных повреждений. Со слов самого пострадавшего, 12 апреля у него произошел конфликт с тремя неизвестными людьми, в итоге он получил травмы. При описании своих обидчиков молодой человек пояснил, что на вид им было больше 20 лет, никаких вещей у него не забрали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ицидента, а также лиц, причастных к данному происшествию. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствания для установления степени тяжести вреда здоровью, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По мнению отца одного из пострадавших, полиция работает неоперативно, участковый дело заниматься не стал, отправив его в отдел на Крылова. Он также утверждает, что среди нападавших были и взрослые ребята, один из них даже с травматическим пистолетом.
  • В конце прошлого и начале 2017 года в Екатеринбурге произошло несколько подобных нападений группы подростков прямо в центре города. Даже были обсуждения о новых молодежных бандах. Начальник свердловского полицейского главка Михаил Бородин отрицал, что в Екатеринбурге действуют подростковые банды.
  • В апреле стало известно, что всего по фактам таких нападений полицией возбуждено четыре уголовных дела по статьям 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» и 162 УК РФ «Разбой».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 14.04.2017, 18:12
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Здоровье Рейтинг Смерть Грипп в Екатеринбурге ДТП Доска позора Репортаж Новый год Корь Школа Статистика Искусство Храм святой Екатерины Интервью Горящие авто Позитив Расстрел Гололед Производство Студенты Самолет Минобороны упал в Якутии Строительство Опрос Еда Самолет Музыка Хоккей Горячее МЧС Футбол Тест Суд ВУЗ Скорая помощь Авто Мода Личное Розыск Пусть говорят Расстрел на Депутатской Коллекторы Убийство в Рахмангулово Психология Недвижимость Политика История успеха Медицина Скандал с Новиковым Военный репортаж Ошибки врачей Пожар Волейбол СМИ Война ритуальных агентств Погода Лайфхак Ельцин-центр Фото Приостановка полетов в Египет Спорт Религия Интернет Отключение света Уралмаш, Эльмаш Жизнь в городе Кризис и санкции Новости Отдых ЖКХ Катастрофа Рецензия Культура Шоу-бизнес Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Красота ЧМ-2018 В Екатеринбурге -40 градусов Мистика Криминал Дороги Общественный транспорт Мужчины Крушение самолета под Ростовом ИГИЛ Новости дня ЗАГС Экономика Семья Выставки Обрушение крыши на Калинина Взрыв Взятки Бэби-боксы Секс Ловец покемонов Транспорт Кто заработал Отношения В Египте разбился самолет с российскими туристами Конкурсы Парковки Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Видео Развлечения Животные Женщины Дети Новости России Грипп Голодовка в колонии ГИБДД Расписание Биатлон Знаменитости История Екатеринбурга Приговор Лошагину Деньги Афиша Образование Дом-2 Необычное Мотоциклы Происшествия Высокие технологии Путин Экономия Дорожные воины Эксклюзив Баскетбол Транспортная реформа Сибирская язва Скандалы Слухи Снос монастыря на Качканаре Ту 154 Бизнес Растения Мультимедиа Туризм Дело Пьянкова Хэллоуин-2015 Мировые новости Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил?

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru