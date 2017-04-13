В Екатеринбурге около Театра драмы группа молодежи жестоко избила скейтбордиста: у него сломана челюсть

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
— Похоже, эти трое были заводилами и специально спровоцировали конфликт, пока их приятели дожидались «в засаде». Началось формальное избиение. Моему сыну досталось несколько ударов, одному парню голову пробили. Сильнее всех пострадал друг моего сына. Нападавшие его держали за руки, пока один из них бил парня скейтом по голове. У него сложный перелом челюсти, сейчас он в больнице, — рассказал Znak.com Алексей Хитров.
— В отдел полиции № 9 поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего по факту причинения его 17-летнему сыну телесных повреждений. Со слов самого пострадавшего, 12 апреля у него произошел конфликт с тремя неизвестными людьми, в итоге он получил травмы. При описании своих обидчиков молодой человек пояснил, что на вид им было больше 20 лет, никаких вещей у него не забрали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ицидента, а также лиц, причастных к данному происшествию. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствания для установления степени тяжести вреда здоровью, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
- В конце прошлого и начале 2017 года в Екатеринбурге произошло несколько подобных нападений группы подростков прямо в центре города. Даже были обсуждения о новых молодежных бандах. Начальник свердловского полицейского главка Михаил Бородин отрицал, что в Екатеринбурге действуют подростковые банды.
- В апреле стало известно, что всего по фактам таких нападений полицией возбуждено четыре уголовных дела по статьям 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» и 162 УК РФ «Разбой».