Екатеринбуржец пытается вызволить свою дочь из новой семьи: 4-летняя девочка рассказала о БДСМ-играх отчима

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в издевательствах над дочкой своей сожительницы. 4-летняя девочка рассказала, как он тыкал ее гвоздем и показывал гениталии, написал Ura.ru 14 апреля.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области, эта информация сейчас проверяется.

О жуткой истории журналистам рассказал отец девочки, Игорь.

— Моя бывшая жена увлекалась БДСМ. Несколько раз просила и меня «удовлетворить» ее потребности, несколько раз мы ездили в квартиру на Комсомольской. Мне было неприятно это все, в итоге она ушла от меня к 48-летнему Сергею, известному среди бдсмщиков под ником Армада, — рассказал екатеринбуржец.

Для Игоря это закончилось нервным срывом и болезнью Паркинсона, а также разводом в феврале 2016 года.

Когда мужчина встречался с дочкой, которая живет с мамой после развода, оказалось, что она стала напуганной, замкнутой и нервной.

— Девочка отказывалась рассказывать, что происходит дома, лишь говорила, что дядя Сережа (сожитель ее матери - прим.ред.) плохой и делает разные глупости, — рассказала Ura.ru психолог.

В декабря 2016 года четырехлетняя малышка наконец рассказала страшные вещи.

— Катя рассказала, что дядя Сережа показывал ей свои половые органы, писал на нее, тыкал в разные места большим гвоздем. Еще она сказала, что дядя Сережа ее больше не бьет, — уточнила психолог.

Сразу же Игорь написал заявление в отдел полиции № 5. Но там не предприняли никаких мер. Позже была проведена проверка. Полицейским объявили выговоры.

— После вмешательства прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники полиции. Сейчас в Следственном комитете расследуется уголовное дело против мужчины, — прокомментировал старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.