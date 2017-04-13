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Екатеринбуржец пытается вызволить свою дочь из новой семьи: 4-летняя девочка рассказала о БДСМ-играх отчима

Екатеринбуржец пытается вызволить свою дочь из новой семьи: 4-летняя девочка рассказала о БДСМ-играх отчима
16+
Фото: pixabay.com
Следователи возбудили уголовное дело против мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в издевательствах над дочкой своей сожительницы. 4-летняя девочка рассказала, как он тыкал ее гвоздем и показывал гениталии, написал Ura.ru 14 апреля.
 
Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области, эта информация сейчас проверяется.
 
О жуткой истории журналистам рассказал отец девочки, Игорь. 

— Моя бывшая жена увлекалась БДСМ. Несколько раз просила и меня «удовлетворить» ее потребности, несколько раз мы ездили в квартиру на Комсомольской. Мне было неприятно это все, в итоге она ушла от меня к 48-летнему Сергею, известному среди бдсмщиков под ником Армада, — рассказал екатеринбуржец. 

Для Игоря это закончилось нервным срывом и болезнью Паркинсона, а также разводом в феврале 2016 года.
 
Когда мужчина встречался с дочкой, которая живет с мамой после развода, оказалось, что она стала напуганной, замкнутой и нервной. 

— Девочка отказывалась рассказывать, что происходит дома, лишь говорила, что дядя Сережа (сожитель ее матери - прим.ред.) плохой и делает разные глупости, — рассказала Ura.ru психолог.

В декабря 2016 года четырехлетняя малышка наконец рассказала страшные вещи.

— Катя рассказала, что дядя Сережа показывал ей свои половые органы, писал на нее, тыкал в разные места большим гвоздем. Еще она сказала, что дядя Сережа ее больше не бьет, — уточнила психолог.

Сразу же Игорь написал заявление в отдел полиции № 5. Но там не предприняли никаких мер. Позже была проведена проверка. Полицейским объявили выговоры.

— После вмешательства прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники полиции. Сейчас в Следственном комитете расследуется уголовное дело против мужчины, — прокомментировал старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

  • В СК по Ленинскому району в отношении Сергея Справцева возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Катя по-прежнему живет с матерью, причем с декабря 2016 года отец ее не видел. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 14.04.2017, 19:35
Тэги: Дети, Происшествия, Женщины
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