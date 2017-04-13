Екатеринбуржец пытается вызволить свою дочь из новой семьи: 4-летняя девочка рассказала о БДСМ-играх отчима

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017
— Моя бывшая жена увлекалась БДСМ. Несколько раз просила и меня «удовлетворить» ее потребности, несколько раз мы ездили в квартиру на Комсомольской. Мне было неприятно это все, в итоге она ушла от меня к 48-летнему Сергею, известному среди бдсмщиков под ником Армада, — рассказал екатеринбуржец.
— Девочка отказывалась рассказывать, что происходит дома, лишь говорила, что дядя Сережа (сожитель ее матери - прим.ред.) плохой и делает разные глупости, — рассказала Ura.ru психолог.
— Катя рассказала, что дядя Сережа показывал ей свои половые органы, писал на нее, тыкал в разные места большим гвоздем. Еще она сказала, что дядя Сережа ее больше не бьет, — уточнила психолог.
— После вмешательства прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники полиции. Сейчас в Следственном комитете расследуется уголовное дело против мужчины, — прокомментировал старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
- В СК по Ленинскому району в отношении Сергея Справцева возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Катя по-прежнему живет с матерью, причем с декабря 2016 года отец ее не видел.