Наверх
Придется отпрашиваться у Ройзмана: депутатов Екатеринбургской гордумы будут штрафовать за прогулы
13:57, сегодня
Сестра смогла спастись: в Свердловской области возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика на железной дороге
14:02, сегодня
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
14:01, сегодня
На «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожан призовут к ЗОЖ и сохранению окружающей среды
13:50, сегодня
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
13:36, сегодня
Около железнодорожного вокзала Екатеринбурга в кустах нашли отрезанную голову
13:31, сегодня
В Екатеринбурге задержали трех сотрудников ОБЭП
13:12, сегодня
«Это была провокация»: представитель Кадырова в Екатеринбурге прокомментировал драку студентов на матче
12:53, сегодня
В Екатеринбурге появился уникальный аппарат для выявления рака на ранних стадиях
12:47, сегодня1
9 мифов о весеннем авитаминозе в Екатеринбурге
12:26, сегодня
«Двери открыты, телевизор работает, никого дома нет»: в Нижнем Тагиле из своей квартиры пропала пожилая женщина
12:17, сегодня
В Первоуральске задержали неадекватного водителя-наркомана
12:04, сегодня
В Свердловской области за дачу ложных показаний депутата привлекут к суду
11:33, сегодня
В Екатеринбурге на одну вакансию в сфере госслужбы претендуют 30 человек
11:26, сегодня
Допрыгался: в Екатеринбурге хулигана, который прыгал по машинам, арестовали на 5 суток
10:44, сегодня
В Екатеринбурге снесли незаконный магазин товаров для животных
10:35, сегодня
В Екатеринбурге «Рено» влетел в трамвай
09:51, сегодня1
За ночь в Екатеринбурге сгорели три ВАЗа и «Газель»
09:25, сегодня2
Выходные в Екатеринбурге c 15 по 16 апреля: идем на Базар диковин, зажигаем на рок-шоу и празднуем Пасху
09:00, сегодня
Под Екатеринбургом автомобиль задавил парня и девушку: водитель сбежал с места ДТП
08:50, сегодня
Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении»
08:33, сегодня
Дождь, снег и сильный ветер: погода не порадует екатеринбуржцев в выходные
08:11, сегодня
«Лысина решает»: рецензия на фильм «Форсаж 8»
08:10, сегодня
Никита Михалков приехал в Екатеринбург и сделал новое заявление о Ельцин Центре
23:50, 13.04.20172
МЧС предупреждает: на Екатеринбург идет ураган
22:45, 13.04.2017
В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего ребенка, водитель сбежал с места ДТП
20:56, 13.04.2017
Две новые школы откроются в Екатеринбурге в 2017 году
20:24, 13.04.2017
Два екатеринбуржца угнали иномарку и устроили гонки с полицейскими
19:47, 13.04.2017
Друзья подростка, забившего насмерть охранника в Екатеринбурге, рассказали свою версию инцидента
19:19, 13.04.20171
Жителей Екатеринбурга бесплатно научат красиво снимать свадьбы
19:03, 13.04.2017
Людей пинали ногами: студенты из Екатеринбурга и Грозного устроили массовую драку во время футбольного матча
19:03, 13.04.20172
«Мы как старые игрушки, которые завалялись и их уже не отмыть»: интервью с Галиной Марченко из «Спокойной ночи, малыши»
18:35, 13.04.2017
В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички
18:31, 13.04.20172
В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике
17:45, 13.04.20171
Свердловских школьников будут учить приемам самбо на уроках физкультуры
17:39, 13.04.2017
Дайте ему ролей: екатеринбургский драматург Николай Коляда заступился за выпавшего из окна актера Василия Степанова
17:15, 13.04.20172
В Екатеринбурге вновь пройдет митинг против отмены льготного проезда и повышения цен
17:12, 13.04.20171
В Свердловской области на перегоне около Северки поезд насмерть задавил трехлетнего мальчика
16:42, 13.04.20171
Ждать приговора осталось недолго: прения по делу Руслана Соколовского назначены на 27 апреля
16:33, 13.04.20171
Дальнобой у Ройзмана: глава Екатеринбурга передаст Матвиенко и Медведеву требования недовольных «Платоном» водителей
16:30, 13.04.20171
Ребят из екатеринбургской больницы навестили Хрюша, Степашка и Каркуша из «Спокойной ночи, малыши»
16:30, 13.04.2017
В Екатеринбурге сильный ветер снес крышу здания
15:46, 13.04.2017
В продолжении фильма «Фантастические твари» Джуд Лоу сыграет Дамблдора-гея
15:45, 13.04.2017
В Екатеринбурге ураганный ветер повалил остановку
14:53, 13.04.2017
В Екатеринбурге на Опалихинской жильцы наказали владельца бойцовского пса: тот выгуливал его без намордника
14:44, 13.04.20171
В Свердловской области создадут единую базу плохих дорог
14:01, 13.04.20172
Пасха в доме Тупиковой в Екатеринбурге: путешествие во времени для всей семьи
13:57, 13.04.2017
«Черные» ритуальщики блокировали въезд на Лесное кладбище Екатеринбурга: три часа они никого не впускали и не выпускали
13:56, 13.04.2017
Как выбрать межкомнатные двери
13:55, 13.04.2017
В Екатеринбурге «Лексус» с беременной женщиной и ребенком в салоне снес забор и врезался в три иномарки
13:13, 13.04.2017
В Свердловской области бюджетников и льготников массово переведут на карту российской платежной системы «Мир»
12:43, 13.04.20171

Около железнодорожного вокзала Екатеринбурга в кустах нашли отрезанную голову

Около железнодорожного вокзала Екатеринбурга в кустах нашли отрезанную голову
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Полиция пока не установила личность погибшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге вчера, 13 апреля, в районе железнодорожного вокзала прохожие в кустах нашли отрезанную голову, о чем сразу же сообщили в полицию. Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства, предшествующие событию, а также личность погибшего человека.
 
Жители Завокзального микрорайона сообщили, что накануне к ним приходил участковый и показывал страшные фотографии с отрезанной головой мужчины. По сообщениям жителей, находка была обнаружена около улицы Тагильская. Голову прохожие принесли в отдел полиции № 11.

— Мы подтверждаем данный факт. Вчера в 15.50 в полицию поступило сообщение о том, что в кустах в Железнодорожном районе была найдена человеческая голова. Тела рядом не было. Осуществляется поквартирный обход и опрос граждан. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также устанавливается и личность погибшего, — прокомментировали НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

  • Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 14.04.2017, 13:31
Тэги: Криминал, Происшествия, Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Общественный транспорт Коллекторы ДТП Мода Кто заработал Мужчины Афиша Выставки Доска позора Обрушение крыши на Калинина Дело Пьянкова Гололед Дети Слухи Скорая помощь Видео Баскетбол Позитив Туризм Школа Горячее Красота Новый год Дом-2 Розыск Мультимедиа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ЖКХ Культура Расстрел Развлечения Криминал Новости России Психология Расстрел на Депутатской Парковки Лайфхак Крушение самолета под Ростовом Статистика Пусть говорят Ту 154 Сибирская язва Снос монастыря на Качканаре В Екатеринбурге -40 градусов Интернет Производство Транспорт Ловец покемонов Деньги Шоу-бизнес Горящие авто Кризис и санкции Женщины Здоровье Высокие технологии Футбол Взятки Корь Новости дня Необычное ВУЗ Личное Смерть Война ритуальных агентств Медицина Скандал с Новиковым ГИБДД Студенты Храм святой Екатерины Расписание Рецензия ИГИЛ Транспортная реформа Хоккей Растения Взрыв Хэллоуин-2015 Экономия Политика Приговор Лошагину ЧМ-2018 Отключение света Уралмаш, Эльмаш Бизнес Катастрофа Недвижимость Строительство Мотоциклы Погода Бэби-боксы Дорожные воины Секс Пожар Грипп Религия Дороги История успеха Искусство Музыка МЧС Интервью Семья Грипп в Екатеринбурге Опрос Конкурсы Рейтинг Образование Самолет Минобороны упал в Якутии Мировые новости Фото Волейбол Авто Отдых История Екатеринбурга Экономика Мистика Знаменитости Эксклюзив Голодовка в колонии Спорт Жизнь в городе Еда ЗАГС Тест Суд Биатлон В Египте разбился самолет с российскими туристами Приостановка полетов в Египет Животные Путин Репортаж Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Военный репортаж Новости Ельцин-центр Ошибки врачей Отношения Происшествия Убийство в Рахмангулово Самолет Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов СМИ Скандалы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru