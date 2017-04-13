Около железнодорожного вокзала Екатеринбурга в кустах нашли отрезанную голову

Полиция пока не установила личность погибшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В Екатеринбурге вчера, 13 апреля, в районе железнодорожного вокзала прохожие в кустах нашли отрезанную голову, о чем сразу же сообщили в полицию. Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства, предшествующие событию, а также личность погибшего человека.

Жители Завокзального микрорайона сообщили, что накануне к ним приходил участковый и показывал страшные фотографии с отрезанной головой мужчины. По сообщениям жителей, находка была обнаружена около улицы Тагильская. Голову прохожие принесли в отдел полиции № 11.

— Мы подтверждаем данный факт. Вчера в 15.50 в полицию поступило сообщение о том, что в кустах в Железнодорожном районе была найдена человеческая голова. Тела рядом не было. Осуществляется поквартирный обход и опрос граждан. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также устанавливается и личность погибшего, — прокомментировали НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.