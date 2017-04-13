В Свердловской области в жилом доме крыша упала прямо в квартиру, пробив потолок и пол

Все произошло ночью, там спали мама с тремя детьми.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В прошлый четверг, 6 апреля, в Карпинске в одном из двухэтажным домов прямо в квартиру упал кусок крыши, который пробил пол. Там в это время спали мама с тремя детьми, написал сегодня, 14 апреля, «Вечерний Карпинск».

ЧП произошло в старом доме на улице Ленина. Упавшая часть крыши насквозь пробила потолок квартиры верхнего этажа, а затем и пол кухни. Как рассказали жители, все случилось около часа ночи.

— Мы спали, услышали ужасный грохот, выскочили из комнат, а на полу кухни дыра, в потолке тоже, — вспоминает подросток Лера, которая жила тут с мамой и двумя маленькими братьями.

Теперь с первого этажа видно через дыру в потолке квартиру на втором, а также и небо сквозь отверстие в крыше. Семья отсюда временно переехала к прабабушке в квартиру площадью 20 квадратных метров. А часть жильцов аварийного дома все еще вынуждены там жить.

В доме 1953 года постройки также перекосило стены, некоторые двери просто не закрываются.

Фото: Александр Ярошук, «Вечерний Карпинск»

— В администрации нам предложили несколько адресов, куда можно заселиться. В одном — состояние квартиры не лучше, чем в той, что обрушилась. По другому адресу очень высокая коммунальная плата, мы не знаем, что делать, — рассказала прабабушка Леры, у которой и живет пока вся семья.