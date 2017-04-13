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В Свердловской области в жилом доме крыша упала прямо в квартиру, пробив потолок и пол

В Свердловской области в жилом доме крыша упала прямо в квартиру, пробив потолок и пол
16+
Фото: Александр Ярошук, «Вечерний Карпинск»
Все произошло ночью, там спали мама с тремя детьми.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.04.2017

В прошлый четверг, 6 апреля, в Карпинске в одном из двухэтажным домов прямо в квартиру упал кусок крыши, который пробил пол. Там в это время спали мама с тремя детьми, написал сегодня, 14 апреля, «Вечерний Карпинск».
 
 
ЧП произошло в старом доме на улице Ленина. Упавшая часть крыши насквозь пробила потолок квартиры верхнего этажа, а затем и пол кухни. Как рассказали жители, все случилось около часа ночи.

— Мы спали, услышали ужасный грохот, выскочили из комнат, а на полу кухни дыра, в потолке тоже, — вспоминает подросток Лера, которая жила тут с мамой и двумя маленькими братьями.

 
Теперь с первого этажа видно через дыру в потолке квартиру на втором, а также и небо сквозь отверстие в крыше. Семья отсюда временно переехала к прабабушке в квартиру площадью 20 квадратных метров. А часть жильцов аварийного дома все еще вынуждены там жить. 
 
В доме 1953 года постройки также перекосило стены, некоторые двери просто не закрываются.
 
Фото: Александр Ярошук, «Вечерний Карпинск»

— В администрации нам предложили несколько адресов, куда можно заселиться. В одном — состояние квартиры не лучше, чем в той, что обрушилась. По другому адресу очень высокая коммунальная плата, мы не знаем, что делать, — рассказала прабабушка Леры, у которой и живет пока вся семья. 

  • Дом, который, судя по всему, находится в аварийном состоянии, на разу не ремонтировался с момента постройки, только в 2010 году здесь поменяли электропроводку. На 2018 год по программе капремонтов была запланирована разработка проектной документации на проведение ремонта здания, на 2018-2020 годы — ремонт крыши, фундамента, систем тепло-, водоснабжения и подвала. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 14.04.2017, 16:44
Тэги: ЖКХ, Происшествия, Фото
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